Цены на золото падают с исторических максимумов на фоне прекращения огня между ХАМАС и Израилем

Высокие цены на золотые слитки также поддерживались рядом обстоятельств в мире, таких как политический кризис во Франции и прекращение работы правительства США. Но в некоторых случаях ощутимо улучшение ситуации, что немедленно сказалось на цифрах, которые можно увидеть на текущих торгах золотом.

Передает УНН со ссылкой на Investing.

Детали

Цены на золото несколько снизились на азиатских торгах в четверг, 9 октября, на фоне ряда новостей из разных уголков мира. Ключевым событием, которое несколько сдержало спрос на золото, стала ситуация в Секторе Газа, где пока наблюдается прекращение огня между ХАМАС и военными Израиля. Как известно, Израиль и ХАМАС согласились на первый этап 20-пунктного рамочного соглашения, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, цены на слитки оставались подкрепленными опасениями относительно финансового состояния Японии, влиянием продолжающегося прекращения работы правительства США и политическим кризисом во Франции.

Итак, сейчас:

Спотовое золото упало на 0,1% до 4039,34 долларов за унцию;

фьючерсы на золото на декабрь упали на 0,3% до 4056,67 долларов за унцию;

Также отметим, что спотовое золото достигло рекордного максимума в 4059,34 долларов за унцию, буквально еще полсуток назад.

Напомним

По словам финтех-эксперта и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, рост цены на золото - сигнал для современного финтех-рынка, что хоть технологии и могут делать финансы удобнее, но доверие базируется на проверенных веками ценностях.

А геополитическая нестабильность - дополнительно усиливает значение золота на международном рынке. "Войны, торговые конфликты, непредсказуемые решения мировых лидеров – все это создает атмосферу постоянной нестабильности, в которой золото становится универсальной страховкой.

Поэтому скачок стоимости золота – это не только финансовое событие, это маркер доверия инвесторов к современной экономике", – резюмировала Елена Соседка. Она также добавила, что рост цены на золото лишь означает, что инвесторы готовятся к ослаблению доллара. Более слабый доллар делает золото дешевле для международных покупателей, создавая мощный стимул для роста его цены.