Ціни на нафту зросли на тлі нових санкцій США проти експорту Ірану

Ціни на нафту зросли під час торгів у четвер. Це було викликано побоюваннями щодо перебоїв у постачанні після того, як США запровадили нові санкції проти експорту нафти з Ірану, пише УНН з посиланням на Investing.

Деталі

Станом на зараз ф'ючерси на нафту марки Brent, термін дії яких закінчується в червні, зросли на 0,4% до 66,10 доларів за барель, тоді як ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) підвищилися на 0,5% до 62,13 доларів за барель.

У середу обидва контракти виросли на понад 2%, досягнувши двотижневого максимуму після нещодавнього зниження цін.

Тиск США на Іран

Це відбувається на тлі того, що адміністрація президента США Дональда Трампа посилила свої санкції проти нафтового сектору Ірану, націливши їх на китайські підприємства, включаючи "чайникові нафтопереробні заводи" у провінції Шаньдун. "Чайниковий нафтопереробний завод" - галузеве прізвисько для невеликих незалежних нафтопереробних заводів. Переважно вони розміщені в Китаї.

США посилили санкції проти Ірану, вдаривши по нафтопереробниках Китаю

Ці заходи є частиною оновленої кампанії "максимального тиску" президента Трампа, спрямованої на скорочення експорту нафти з Ірану до нуля та стримування його ядерних амбіцій.

Санкції також спрямовані на кілька компаній і суден, які сприяють транспортуванню іранської нафти через так званий "тіньовий флот". Дії США збігаються з ядерними переговорами, що тривають між США та Іраном. Нещодавні перемовини відбулися в Омані, а майбутні обговорення заплановано в Римі.

Тим часом Китай заявив, що відкритий для відновлення торгових переговорів з адміністрацією Трампа, але прагне більшої поваги з боку Вашингтона. Китай хоче більш послідовної позиції США в торгівлі та обговорення таких питань, як санкції та Тайвань.

Китай відкритий для переговорів, якщо США виявлять повагу, назвуть координатора - Bloomberg

Доповнення

Ціни на нафту раніше різко впали, досягнувши найнижчого рівня з лютого 2021 року. Причиною стали побоювання щодо падіння попиту на тлі загострення торговельної війни між США та Китаєм, а також перспектива зростання постачання на ринку.