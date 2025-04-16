Китай відкритий для переговорів, якщо США виявлять повагу, назвуть координатора - Bloomberg

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 18757 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 81641 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 43516 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 48894 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

16 квітня, 08:19 • 55792 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 98794 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 89937 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 35789 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60800 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 110031 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.9м/с
48%
Популярнi новини

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 98332 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 58636 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 33456 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 27539 перегляди

Петиція про підвищення зарплат вчителям набрала потрібну кількість голосів

10:17 • 15972 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 81610 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 99288 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 98773 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 89921 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 187890 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 59285 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 31150 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 32074 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 33245 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 35440 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Китай відкритий для переговорів, якщо США виявлять повагу, назвуть координатора - Bloomberg

Київ • УНН

 • 6380 перегляди

Китай готовий до переговорів, але вимагає від США поваги, узгодженої позиції та вирішення проблем щодо санкцій і Тайваню. Також потрібен координатор переговорів.

Китай відкритий для переговорів, якщо США виявлять повагу, назвуть координатора - Bloomberg

Китай хоче побачити низку кроків від адміністрації президента США Дональда Трампа, перш ніж погодитися на торговельні переговори, у тому числі вияв більшої поваги шляхом стримування зневажливих зауважень з боку членів його кабінету, з посиланням на людину, знайому з мисленням китайського уряду, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Інші умови включають більш послідовну позицію США та готовність вирішувати проблеми Китаю щодо американських санкцій та Тайваню, сказала людина.

Пекін також хоче, щоб США призначили ключову особу для переговорів, яка має підтримку президента і може допомогти підготувати угоду, яку Трамп і китайський лідер Сі Цзіньпін можуть підписати, коли вони зустрінуться, сказала людина.

Доля світової економіки та фінансових ринків багато в чому залежить від того, чи зможуть США та Китай знайти спосіб уникнути затяжної торгової війни, зауважує видання. Трамп ввів мита у 145% на більшість товарів з моменту вступу на посаду, що, як вказано, спонукало Пекін вжити заходів у відповідь і пригрозити знищити більшу частину торгівлі між найбільшими економіками світу.

Трамп погрожує Китаю збільшенням мита до 245% - Білий дім16.04.25, 11:32 • 3914 переглядiв

Швидкий тиск американських мит, як зазначається, викликав широку громадську підтримку в Китаї для заходів у відповідь, давши Сі політичний стимул відхилити неодноразові вимоги Трампа про телефонний дзвінок. У вівторок лідер США знову закликав Китай зв'язатися з ним, щоб розпочати переговори щодо врегулювання торгової боротьби.

За словами людини, знайомої з мисленням Пекіна, найважливішою попередньою умовою для будь-яких переговорів є те, що китайські чиновники повинні знати, що така взаємодія вестиметься з повагою.

У той час як президент США був відносно миролюбним, коли публічно висловлювався про Сі, інші члени його адміністрації були войовничішими, через що чиновники в Пекіні не були впевнені в позиції США, сказало джерело.

Якою б не була ситуація у перший термін Трампа, чиновники у Пекіні вважають, що тепер він має величезний контроль над цією адміністрацією, сказало джерело. У результаті, коли офіційні особи США роблять різкі заяви про Китай, а Трамп не зрікається цих поглядів, китайські офіційні особи припускають, що президент потурає їх позиції, сказало джерело.

Хоча джерело не назвало жодних конкретних коментарів посадових осіб адміністрації, Пекін нещодавно висловив невдоволення коментарями віцепрезидента США Джей Ді Венса, зробленими про "китайських селян". Представник МЗС Китаю Лінь Цзянь минулого тижня назвав ці зауваження "неосвіченими та неповажними", що стало рідкісним прямим докором високопоставленому лідеру США.

Окрім бажання отримати послідовний сигнал від адміністрації США, чиновники в Пекіні також хочуть знати, що Вашингтон готовий розглянути деякі побоювання Китаю. Головною з них є переважна думка серед китайських чиновників про те, що США запровадили політику, спрямовану на стримування та придушення модернізації Китаю.

Останніми роками США посилили експортний контроль навколо Китаю, намагаючись перешкодити Пекіну отримувати новітні чіпи та інші передові технології. Адміністрація Трампа у понеділок заборонила Nvidia Corp. продавати свій чіп H20 у Китаї, що загострило технологічну боротьбу з Пекіном.

Nvidia очікує збитків у $5,5 млрд на тлі обмежень США на експорт ШІ-чіпів у Китай16.04.25, 12:58 • 6208 переглядiв

Китай також хоче, щоб США відреагували на його занепокоєння щодо національної безпеки, особливо щодо Тайваню, сказала ця людина. Пекін заявляє, що самоврядний острів є частиною його території, і пообіцяв вжити заходів, включаючи воєнні дії, якщо це необхідно, для захисту цих претензій. Китай не буде робити жодних провокаційних дій щодо Тайваню, сказала ця людина, але він відповість, якщо його спровокують.

Зрештою, Пекін також хоче, щоб США призначили координатора (point person) для спостереження за переговорами, сказала ця людина. У Китаю немає преференцій щодо того, хто це буде, але вони хочуть, щоб ця людина явно говорила і діяла з повноваженнями Трампа, пише видання.

Китайські чиновники також розуміють, що Трамп може захотіти особисто очолити переговори, сказала ця людина. Хоча Пекін був би задоволений бажанням Трампа вкласти свій час у такі обговорення, сказала ця людина, Китай вважає, що найкращим шляхом уперед є призначення посадових осіб, призначених двома президентами для спостереження за переговорами.

Це був би найефективніший спосіб гарантувати, що переговори завершаться змістовним самітом між Трампом та Сі, сказала ця людина.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Дональд Трамп
Тайвань
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати
Brent
$65.56
Bitcoin
$83,770.10
S&P 500
$5,314.75
Tesla
$247.33
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,328.45
Ethereum
$1,569.40