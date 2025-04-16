Китай відкритий для переговорів, якщо США виявлять повагу, назвуть координатора - Bloomberg

Китай хоче побачити низку кроків від адміністрації президента США Дональда Трампа, перш ніж погодитися на торговельні переговори, у тому числі вияв більшої поваги шляхом стримування зневажливих зауважень з боку членів його кабінету, з посиланням на людину, знайому з мисленням китайського уряду, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Інші умови включають більш послідовну позицію США та готовність вирішувати проблеми Китаю щодо американських санкцій та Тайваню, сказала людина.

Пекін також хоче, щоб США призначили ключову особу для переговорів, яка має підтримку президента і може допомогти підготувати угоду, яку Трамп і китайський лідер Сі Цзіньпін можуть підписати, коли вони зустрінуться, сказала людина.

Доля світової економіки та фінансових ринків багато в чому залежить від того, чи зможуть США та Китай знайти спосіб уникнути затяжної торгової війни, зауважує видання. Трамп ввів мита у 145% на більшість товарів з моменту вступу на посаду, що, як вказано, спонукало Пекін вжити заходів у відповідь і пригрозити знищити більшу частину торгівлі між найбільшими економіками світу.

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Швидкий тиск американських мит, як зазначається, викликав широку громадську підтримку в Китаї для заходів у відповідь, давши Сі політичний стимул відхилити неодноразові вимоги Трампа про телефонний дзвінок. У вівторок лідер США знову закликав Китай зв'язатися з ним, щоб розпочати переговори щодо врегулювання торгової боротьби.

За словами людини, знайомої з мисленням Пекіна, найважливішою попередньою умовою для будь-яких переговорів є те, що китайські чиновники повинні знати, що така взаємодія вестиметься з повагою.

У той час як президент США був відносно миролюбним, коли публічно висловлювався про Сі, інші члени його адміністрації були войовничішими, через що чиновники в Пекіні не були впевнені в позиції США, сказало джерело.

Якою б не була ситуація у перший термін Трампа, чиновники у Пекіні вважають, що тепер він має величезний контроль над цією адміністрацією, сказало джерело. У результаті, коли офіційні особи США роблять різкі заяви про Китай, а Трамп не зрікається цих поглядів, китайські офіційні особи припускають, що президент потурає їх позиції, сказало джерело.

Хоча джерело не назвало жодних конкретних коментарів посадових осіб адміністрації, Пекін нещодавно висловив невдоволення коментарями віцепрезидента США Джей Ді Венса, зробленими про "китайських селян". Представник МЗС Китаю Лінь Цзянь минулого тижня назвав ці зауваження "неосвіченими та неповажними", що стало рідкісним прямим докором високопоставленому лідеру США.

Окрім бажання отримати послідовний сигнал від адміністрації США, чиновники в Пекіні також хочуть знати, що Вашингтон готовий розглянути деякі побоювання Китаю. Головною з них є переважна думка серед китайських чиновників про те, що США запровадили політику, спрямовану на стримування та придушення модернізації Китаю.

Останніми роками США посилили експортний контроль навколо Китаю, намагаючись перешкодити Пекіну отримувати новітні чіпи та інші передові технології. Адміністрація Трампа у понеділок заборонила Nvidia Corp. продавати свій чіп H20 у Китаї, що загострило технологічну боротьбу з Пекіном.

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Китай також хоче, щоб США відреагували на його занепокоєння щодо національної безпеки, особливо щодо Тайваню, сказала ця людина. Пекін заявляє, що самоврядний острів є частиною його території, і пообіцяв вжити заходів, включаючи воєнні дії, якщо це необхідно, для захисту цих претензій. Китай не буде робити жодних провокаційних дій щодо Тайваню, сказала ця людина, але він відповість, якщо його спровокують.

Зрештою, Пекін також хоче, щоб США призначили координатора (point person) для спостереження за переговорами, сказала ця людина. У Китаю немає преференцій щодо того, хто це буде, але вони хочуть, щоб ця людина явно говорила і діяла з повноваженнями Трампа, пише видання.

Китайські чиновники також розуміють, що Трамп може захотіти особисто очолити переговори, сказала ця людина. Хоча Пекін був би задоволений бажанням Трампа вкласти свій час у такі обговорення, сказала ця людина, Китай вважає, що найкращим шляхом уперед є призначення посадових осіб, призначених двома президентами для спостереження за переговорами.

Це був би найефективніший спосіб гарантувати, що переговори завершаться змістовним самітом між Трампом та Сі, сказала ця людина.