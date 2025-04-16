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Китай открыт для переговоров, если США проявят уважение, назовут координатора - Bloomberg

Киев • УНН

 • 6262 просмотра

Китай готов к переговорам, но требует от США уважения, согласованной позиции и решения проблем, касающихся санкций и Тайваня. Также необходим координатор переговоров.

Китай открыт для переговоров, если США проявят уважение, назовут координатора - Bloomberg

Китай хочет увидеть ряд шагов от администрации президента США Дональда Трампа, прежде чем согласиться на торговые переговоры, в том числе проявление большего уважения путем сдерживания пренебрежительных замечаний со стороны членов его кабинета, со ссылкой на человека, знакомого с мышлением китайского правительства, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Другие условия включают более последовательную позицию США и готовность решать проблемы Китая относительно американских санкций и Тайваня, сказал источник.

Пекин также хочет, чтобы США назначили ключевое лицо для переговоров, которая имеет поддержку президента и может помочь подготовить соглашение, которое Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин могут подписать, когда они встретятся, сказал человек.

Судьба мировой экономики и финансовых рынков во многом зависит от того, смогут ли США и Китай найти способ избежать затяжной торговой войны, отмечает издание. Трамп ввел пошлины в 145% на большинство товаров с момента вступления в должность, что, как указано, побудило Пекин принять ответные меры и пригрозить уничтожить большую часть торговли между крупнейшими экономиками мира.

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Быстрое давление американских пошлин, как отмечается, вызвало широкую общественную поддержку в Китае для ответных мер, дав Си политический стимул отклонить неоднократные требования Трампа о телефонном звонке. Во вторник лидер США вновь призвал Китай связаться с ним, чтобы начать переговоры по урегулированию торговой борьбы.

По словам человека, знакомого с мышлением Пекина, важнейшим предварительным условием для любых переговоров является то, что китайские чиновники должны знать, что такое взаимодействие будет вестись с уважением.

В то время как президент США был относительно миролюбивым, когда публично высказывался о Си, другие члены его администрации были более воинственными, из-за чего чиновники в Пекине не были уверены в позиции США, сказал источник.

Какой бы ни была ситуация в первый срок Трампа, чиновники в Пекине считают, что теперь он имеет огромный контроль над этой администрацией, сказал источник. В результате, когда официальные лица США делают резкие заявления о Китае, а Трамп не отрекается от этих взглядов, китайские официальные лица предполагают, что президент потакает их позиции, сказал источник.

Хотя источник не назвал никаких конкретных комментариев должностных лиц администрации, Пекин недавно выразил недовольство комментариями вице-президента США Джей Ди Венса, сделанными о "китайских селянах". Спикер МИД Китая Линь Цзянь на прошлой неделе назвал эти замечания "необразованными и неуважительными", что стало редким прямым упреком высокопоставленному лидеру США.

Кроме желания получить последовательный сигнал от администрации США, чиновники в Пекине также хотят знать, что Вашингтон готов рассмотреть некоторые опасения Китая. Главной из них является преобладающее мнение среди китайских чиновников о том, что США ввели политику, направленную на сдерживание и подавление модернизации Китая.

В последние годы США усилили экспортный контроль вокруг Китая, пытаясь помешать Пекину получать новейшие чипы и другие передовые технологии. Администрация Трампа в понедельник запретила Nvidia Corp. продавать свой чип H20 в Китае, что обострило технологическую борьбу с Пекином.

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Китай также хочет, чтобы США отреагировали на его обеспокоенность относительно национальной безопасности, особенно в отношении Тайваня, сказал этот человек. Пекин заявляет, что самоуправляемый остров является частью его территории, и пообещал принять меры, включая военные действия, если это необходимо, для защиты этих претензий. Китай не будет предпринимать никаких провокационных действий в отношении Тайваня, сказал этот человек, но он ответит, если его спровоцируют.

В конце концов, Пекин также хочет, чтобы США назначили координатора (point person) для наблюдения за переговорами, сказал этот человек. У Китая нет предпочтений относительно того, кто это будет, но они хотят, чтобы этот человек явно говорил и действовал с полномочиями Трампа, пишет издание.

Китайские чиновники также понимают, что Трамп может захотеть лично возглавить переговоры, сказал этот человек. Хотя Пекин был бы доволен желанием Трампа вложить свое время в такие обсуждения, сказал этот человек, Китай считает, что лучшим путем вперед является назначение должностных лиц, назначенных двумя президентами для наблюдения за переговорами.

Это был бы самый эффективный способ гарантировать, что переговоры завершатся содержательным саммитом между Трампом и Си, сказал этот человек.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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