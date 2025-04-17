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Цены на нефть выросли на фоне новых санкций США против экспорта Ирана

Киев • УНН

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Цены на нефть выросли после того, как США ввели санкции против экспорта иранской нефти. Администрация Трампа усилила давление на Иран, нацелившись на китайские нефтеперерабатывающие заводы.

Цены на нефть выросли на фоне новых санкций США против экспорта Ирана

Цены на нефть выросли во время торгов в четверг. Это было вызвано опасениями по поводу перебоев в поставках после того, как США ввели новые санкции против экспорта нефти из Ирана, пишет УНН со ссылкой на Investing.

Детали

По состоянию на сейчас фьючерсы на нефть марки Brent, срок действия которых истекает в июне, выросли на 0,4% до 66,10 долларов за баррель, тогда как фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) повысились на 0,5% до 62,13 долларов за баррель.

В среду оба контракта выросли более чем на 2%, достигнув двухнедельного максимума после недавнего снижения цен.

Давление США на Иран

Это происходит на фоне того, что администрация президента США Дональда Трампа усилила свои санкции против нефтяного сектора Ирана, нацелив их на китайские предприятия, включая "чайниковые нефтеперерабатывающие заводы" в провинции Шаньдун. "Чайниковый нефтеперерабатывающий завод" - отраслевое прозвище для небольших независимых нефтеперерабатывающих заводов. Преимущественно они размещены в Китае.

США усилили санкции против Ирана, ударив по нефтепереработчикам Китая17.04.25, 03:23 • 2760 просмотров

Эти меры являются частью обновленной кампании "максимального давления" президента Трампа, направленной на сокращение экспорта нефти из Ирана до нуля и сдерживание его ядерных амбиций.

Санкции также направлены на несколько компаний и судов, которые способствуют транспортировке иранской нефти через так называемый "теневой флот". Действия США совпадают с ядерными переговорами, продолжающимися между США и Ираном. Недавние переговоры состоялись в Омане, а будущие обсуждения запланированы в Риме.

Между тем, Китай заявил, что открыт для возобновления торговых переговоров с администрацией Трампа, но стремится к большему уважению со стороны Вашингтона. Китай хочет более последовательной позиции США в торговле и обсуждения таких вопросов, как санкции и Тайвань.

Китай открыт для переговоров, если США проявят уважение, назовут координатора - Bloomberg16.04.25, 13:32 • 7348 просмотров

Дополнение

Цены на нефть ранее резко упали, достигнув самого низкого уровня с февраля 2021 года. Причиной стали опасения по поводу падения спроса на фоне обострения торговой войны между США и Китаем, а также перспектива роста поставок на рынке.

Павел Зинченко

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