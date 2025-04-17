США усилили санкции против Ирана, ударив по нефтепереработчикам Китая

США усилили санкции против Ирана, ударив по китайским нефтепереработчикам. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Основная цель – заставить Тегеран сократить свое присутствие на мировом рынке энергоресурсов. Под санкции в этот раз попал независимый нефтеперерабатывающий завод в Китае, закупивший иранскую нефть на сумму более миллиарда долларов.

Кроме санкций против конкретного китайского предприятия, США также ввели ограничения против нескольких компаний и судов, которые способствовали транспортировке иранской нефти в обход международных ограничений. Эти операции осуществлялись через так называемый "теневой флот" – систему перевозок, позволяющую Ирану оставаться активным игроком на рынке, несмотря на санкции.

Особое внимание Вашингтон в этот раз обратил на китайских импортеров, хотя ранее малые нефтеперерабатывающие предприятия Китая оставались вне санкционного внимания. Это связано с тем, что они оказывают меньшее влияние на финансовую систему США. В то же время крупные государственные нефтяные компании Китая уже давно ограничили сотрудничество с Ираном, опасаясь попасть под американские ограничения.

Китай традиционно не признает односторонние санкции США и продолжает импортировать иранскую нефть, используя для этого альтернативные финансовые каналы, в частности операции в юанях и посреднические схемы, что позволяет избегать долларовых расчетов и надзора американских регуляторов.

Иран пока официально не отреагировал на последние решения Вашингтона.

Напомним

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал политическую элиту своей страны не делать поспешных выводов из ядерных переговоров с США и оставаться объективными.

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