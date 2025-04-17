США посилили санкції проти Ірану, вдаривши по нафтопереробниках Китаю
Київ • УНН
США запровадили санкції проти китайського нафтопереробного заводу, який закупив іранську нафту на мільярд доларів. Обмеження введені проти компаній, що транспортують нафту в обхід санкцій.
США посилили санкції проти Ірану, вдаривши по китайських нафтопереробниках. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Основна мета – змусити Тегеран скоротити свою присутність на світовому ринку енергоресурсів. Під санкції цього разу потрапив незалежний нафтопереробний завод у Китаї, який закупив іранську нафту на суму понад мільярд доларів.
Окрім санкцій проти конкретного китайського підприємства, США також ввели обмеження проти кількох компаній і суден, які сприяли транспортуванню іранської нафти в обхід міжнародних обмежень. Ці операції здійснювалися через так званий "тіньовий флот" – системуперевезень, що дозволяє Ірану залишатися активним гравцем на ринку попри санкції.
Особливу увагу Вашингтон цього разу звернув на китайських імпортерів, хоча раніше малі нафтопереробні підприємства Китаю залишались поза санкційною увагою. Це пов’язано з тим, що вони мають менший вплив на фінансову систему США. Натомість великі державні нафтові компанії Китаю вже давно обмежили співпрацю з Іраном, побоюючись потрапити під американські обмеження.
Китай традиційно не визнає односторонніх санкцій США і продовжує імпортувати іранську нафту, використовуючи для цього альтернативні фінансові канали, зокрема операції в юанях та посередницькі схеми, що дозволяє уникати доларових розрахунків і нагляду американських регуляторів.
Іран поки що офіційно не відреагував на останні рішення Вашингтона.
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