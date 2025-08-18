$41.450.00
48.440.00
ukenru
03:44 • 4950 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 22328 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 43304 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 82185 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 135373 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 87698 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 85105 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 67407 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 55095 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248531 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Ціни на нафту стабілізувалися на тлі зниження побоювань щодо поставок із рф після зустрічі Трампа та путіна

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Ціни на нафту практично не змінилися після падіння на початку торгів. США не стали чинити подальшого тиску на Росію щодо обмеження експорту нафти після зустрічі лідерів.

Ціни на нафту стабілізувалися на тлі зниження побоювань щодо поставок із рф після зустрічі Трампа та путіна

Ціни на нафту в понеділок практично не змінилися після падіння на початку торгів, на тлі того, як Сполучені Штати не стали чинити подальшого тиску на росію з метою припинення війни в Україні за допомогою заходів щодо обмеження експорту нафти після зустрічі лідерів обох країн, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

На 03:42 за Гринвічем (06:42 за Києвом) ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 6 центів, або 0,09%, до $65,79 за барель, тоді як ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate становила $62,82 за барель, збільшившись на 2 центи, або 0,03%.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп зустрівся з главою кремля володимиром путіним на Алясці і, як пише видання, "схоже, став більш солідарним із москвою у прагненні до мирної угоди, а не до припинення вогню".

У понеділок Трамп зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами з метою укласти швидку мирну угоду, яка покладе край найбільш смертоносній війні в Європі за 80 років, зазначає видання.

Зеленський прибув до США для зустрічі з Трампом та європейськими лідерами18.08.25, 05:50 • 2382 перегляди

У п'ятницю Трамп заявив, що йому не потрібно негайно розглядати введення мит у відповідь на закупівлю російської нафти такими країнами, як Китай, але, можливо, доведеться це зробити "через два-три тижні", що послабило побоювання з приводу перебоїв з поставками з росії.

Трамп заявив про відсутність планів найближчим часом покарати Китай за покупку російської нафти16.08.25, 07:39 • 3999 переглядiв

"Імовірність відсутності результатів була значною мірою закладена в ціни, ринок залишається у вичікувальній позиції, швидше в ведмежому контексті, щодо того, чи зможуть додаткові барелі російської нафти вступити до світового пулу поставок у разі закінчення бойових дій в Україні", - заявив незалежний енергетичний аналітик Гаурав Шарма.

Китай, найбільший у світі імпортер нафти, є найбільшим покупцем російської нафти, за ним слідує Індія.

"Насамперед ішлося про вторинні мита, спрямовані проти ключових імпортерів російських енергоносіїв, і президент Трамп дійсно дав зрозуміти, що призупинить поступові дії на цьому напрямку, принаймні щодо Китаю", - зазначила аналітик RBC Capital Хеліма Крофт.

"Статус-кво поки що загалом залишається незмінним", - заявила Крофт, додавши, що москва не відмовиться від територіальних вимог, тоді як Україна та деякі європейські лідери виступлять проти угоди "землі в обмін на мир".

Союзники США мають намір закликати Трампа підтримати Україну після саміту з путіним - Bloomberg18.08.25, 08:59 • 312 переглядiв

Інвестори також чекають на підказки від голови ФРС США Джерома Павелла на зустрічі цього тижня щодо спрямування зниження відсоткових ставок, що може призвести до нових рекордних показників зростання акцій.

"Імовірно, він продовжить ухилятися від будь-яких зобов'язань і покладатиметься на дані, особливо з урахуванням чергового звіту із заробітної плати та індексу споживчих цін (ІСЦ) перед засіданням FOMC 17 вересня", - зазначив аналітик IG Market Тоні Сікамор.

Юлія Шрамко

