Ціни на нафту стабілізувалися на тлі зниження побоювань щодо поставок із рф після зустрічі Трампа та путіна

Ціни на нафту в понеділок практично не змінилися після падіння на початку торгів, на тлі того, як Сполучені Штати не стали чинити подальшого тиску на росію з метою припинення війни в Україні за допомогою заходів щодо обмеження експорту нафти після зустрічі лідерів обох країн, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

На 03:42 за Гринвічем (06:42 за Києвом) ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 6 центів, або 0,09%, до $65,79 за барель, тоді як ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate становила $62,82 за барель, збільшившись на 2 центи, або 0,03%.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп зустрівся з главою кремля володимиром путіним на Алясці і, як пише видання, "схоже, став більш солідарним із москвою у прагненні до мирної угоди, а не до припинення вогню".

У понеділок Трамп зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами з метою укласти швидку мирну угоду, яка покладе край найбільш смертоносній війні в Європі за 80 років, зазначає видання.

У п'ятницю Трамп заявив, що йому не потрібно негайно розглядати введення мит у відповідь на закупівлю російської нафти такими країнами, як Китай, але, можливо, доведеться це зробити "через два-три тижні", що послабило побоювання з приводу перебоїв з поставками з росії.

"Імовірність відсутності результатів була значною мірою закладена в ціни, ринок залишається у вичікувальній позиції, швидше в ведмежому контексті, щодо того, чи зможуть додаткові барелі російської нафти вступити до світового пулу поставок у разі закінчення бойових дій в Україні", - заявив незалежний енергетичний аналітик Гаурав Шарма.

Китай, найбільший у світі імпортер нафти, є найбільшим покупцем російської нафти, за ним слідує Індія.

"Насамперед ішлося про вторинні мита, спрямовані проти ключових імпортерів російських енергоносіїв, і президент Трамп дійсно дав зрозуміти, що призупинить поступові дії на цьому напрямку, принаймні щодо Китаю", - зазначила аналітик RBC Capital Хеліма Крофт.

"Статус-кво поки що загалом залишається незмінним", - заявила Крофт, додавши, що москва не відмовиться від територіальних вимог, тоді як Україна та деякі європейські лідери виступлять проти угоди "землі в обмін на мир".

Інвестори також чекають на підказки від голови ФРС США Джерома Павелла на зустрічі цього тижня щодо спрямування зниження відсоткових ставок, що може призвести до нових рекордних показників зростання акцій.

"Імовірно, він продовжить ухилятися від будь-яких зобов'язань і покладатиметься на дані, особливо з урахуванням чергового звіту із заробітної плати та індексу споживчих цін (ІСЦ) перед засіданням FOMC 17 вересня", - зазначив аналітик IG Market Тоні Сікамор.