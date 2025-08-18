$41.450.00
Цены на нефть стабилизировались на фоне снижения опасений относительно поставок из РФ после встречи Трампа и Путина

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Цены на нефть практически не изменились после падения в начале торгов. США не стали оказывать дальнейшего давления на Россию относительно ограничения экспорта нефти после встречи лидеров.

Цены на нефть стабилизировались на фоне снижения опасений относительно поставок из РФ после встречи Трампа и Путина

Цены на нефть в понедельник практически не изменились после падения в начале торгов, на фоне того, как Соединенные Штаты не стали оказывать дальнейшего давления на Россию с целью прекращения войны в Украине посредством мер по ограничению экспорта нефти после встречи лидеров обеих стран, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На 03:42 по Гринвичу (06:42 по Киеву) фьючерсы на нефть марки Brent упали на 6 центов, или 0,09%, до $65,79 за баррель, тогда как цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate составляла $62,82 за баррель, увеличившись на 2 цента, или 0,03%.

В пятницу президент США Дональд Трамп встретился с главой кремля Владимиром Путиным на Аляске и, как пишет издание, "похоже, стал более солидарным с Москвой в стремлении к мирному соглашению, а не к прекращению огня".

В понедельник Трамп встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами с целью заключить быстрое мирное соглашение, которое положит конец самой смертоносной войне в Европе за 80 лет, отмечает издание.

Зеленский прибыл в США для встречи с Трампом и европейскими лидерами

В пятницу Трамп заявил, что ему не нужно немедленно рассматривать введение пошлин в ответ на закупку российской нефти такими странами, как Китай, но, возможно, придется это сделать "через две-три недели", что ослабило опасения по поводу перебоев с поставками из России.

Трамп заявил об отсутствии планов в ближайшее время наказать Китай за покупку российской нефти

"Вероятность отсутствия результатов была в значительной степени заложена в цены, рынок остается в выжидательной позиции, скорее в медвежьем контексте, относительно того, смогут ли дополнительные баррели российской нефти вступить в мировой пул поставок в случае окончания боевых действий в Украине", - заявил независимый энергетический аналитик Гаурав Шарма.

Китай, крупнейший в мире импортер нефти, является крупнейшим покупателем российской нефти, за ним следует Индия.

"Прежде всего речь шла о вторичных пошлинах, направленных против ключевых импортеров российских энергоносителей, и президент Трамп действительно дал понять, что приостановит постепенные действия на этом направлении, по крайней мере в отношении Китая", - отметила аналитик RBC Capital Хелима Крофт.

"Статус-кво пока что в целом остается неизменным", - заявила Крофт, добавив, что Москва не откажется от территориальных требований, тогда как Украина и некоторые европейские лидеры выступят против соглашения "земли в обмен на мир".

Союзники США намерены призвать Трампа поддержать Украину после саммита с Путиным - Bloomberg

Инвесторы также ждут подсказок от главы ФРС США Джерома Пауэлла на встрече на этой неделе относительно направления снижения процентных ставок, что может привести к новым рекордным показателям роста акций.

"Вероятно, он продолжит уклоняться от каких-либо обязательств и полагаться на данные, особенно с учетом очередного отчета по заработной плате и индекса потребительских цен (ИПЦ) перед заседанием FOMC 17 сентября", - отметил аналитик IG Market Тони Сикамор.

Юлия Шрамко

