Цены на нефть стабилизировались на фоне снижения опасений относительно поставок из РФ после встречи Трампа и Путина

Цены на нефть в понедельник практически не изменились после падения в начале торгов, на фоне того, как Соединенные Штаты не стали оказывать дальнейшего давления на Россию с целью прекращения войны в Украине посредством мер по ограничению экспорта нефти после встречи лидеров обеих стран, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На 03:42 по Гринвичу (06:42 по Киеву) фьючерсы на нефть марки Brent упали на 6 центов, или 0,09%, до $65,79 за баррель, тогда как цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate составляла $62,82 за баррель, увеличившись на 2 цента, или 0,03%.

В пятницу президент США Дональд Трамп встретился с главой кремля Владимиром Путиным на Аляске и, как пишет издание, "похоже, стал более солидарным с Москвой в стремлении к мирному соглашению, а не к прекращению огня".

В понедельник Трамп встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами с целью заключить быстрое мирное соглашение, которое положит конец самой смертоносной войне в Европе за 80 лет, отмечает издание.

В пятницу Трамп заявил, что ему не нужно немедленно рассматривать введение пошлин в ответ на закупку российской нефти такими странами, как Китай, но, возможно, придется это сделать "через две-три недели", что ослабило опасения по поводу перебоев с поставками из России.

"Вероятность отсутствия результатов была в значительной степени заложена в цены, рынок остается в выжидательной позиции, скорее в медвежьем контексте, относительно того, смогут ли дополнительные баррели российской нефти вступить в мировой пул поставок в случае окончания боевых действий в Украине", - заявил независимый энергетический аналитик Гаурав Шарма.

Китай, крупнейший в мире импортер нефти, является крупнейшим покупателем российской нефти, за ним следует Индия.

"Прежде всего речь шла о вторичных пошлинах, направленных против ключевых импортеров российских энергоносителей, и президент Трамп действительно дал понять, что приостановит постепенные действия на этом направлении, по крайней мере в отношении Китая", - отметила аналитик RBC Capital Хелима Крофт.

"Статус-кво пока что в целом остается неизменным", - заявила Крофт, добавив, что Москва не откажется от территориальных требований, тогда как Украина и некоторые европейские лидеры выступят против соглашения "земли в обмен на мир".

Инвесторы также ждут подсказок от главы ФРС США Джерома Пауэлла на встрече на этой неделе относительно направления снижения процентных ставок, что может привести к новым рекордным показателям роста акций.

"Вероятно, он продолжит уклоняться от каких-либо обязательств и полагаться на данные, особенно с учетом очередного отчета по заработной плате и индекса потребительских цен (ИПЦ) перед заседанием FOMC 17 сентября", - отметил аналитик IG Market Тони Сикамор.