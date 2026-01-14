Ціни на нафту призупинили зростання на тлі відновлення поставок з Венесуели

$43.180.08
50.530.38
ukenru
13 січня, 19:36 • 22466 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
13 січня, 17:19 • 27163 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 25595 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 28443 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 42342 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 26495 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 29886 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 35473 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 51009 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 38685 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1м/с
89%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Керівник "россотруднічества" визнав залучення ПВК до відкриття "русскіх домов" в Африці13 січня, 21:39 • 12421 перегляди
Реальна кількість загиблих в Ірані може сягати 20 тисяч осіб - CBS News13 січня, 21:59 • 6828 перегляди
"Іди н***й, друже": Трамп нецензурно висловився та показав середній палець працівнику заводу FordVideo13 січня, 22:32 • 5744 перегляди
На Тернопільщині водії побилися після ДТП, військовий отримав травми обличчя13 січня, 23:03 • 10233 перегляди
російський ростов атаковано дронами: під атакою резервуари нафтопродуктів, місцева ППО уразила житлові будинки - ЗМІPhotoVideo01:53 • 14204 перегляди
Публікації
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?07:00 • 652 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 22465 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 42340 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 37550 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 70643 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Марко Рубіо
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Запорізька область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 15459 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 50634 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 44103 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 49116 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 50719 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136

Ціни на нафту призупинили зростання на тлі відновлення поставок з Венесуели

Київ • УНН

 • 914 перегляди

Ціни на нафту знизилися після чотирьох днів зростання, оскільки Венесуела відновила експорт, а запаси нафти та нафтопродуктів у США зросли. Проте побоювання щодо перебоїв у постачанні з Ірану продовжують впливати на ринок.

Ціни на нафту призупинили зростання на тлі відновлення поставок з Венесуели

Ціни на нафту у середу знизилися після чотирьох днів зростання, на тлі того, як Венесуела відновила експорт, а запаси нафти і нафтопродуктів у США зросли, хоча побоювання з приводу перебоїв у постачаннях з Ірану через смертоносні цивільні заворушення продовжували чинити тиск на ринок, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшала на 20 центів, або на 0,3%, до 65,27 долара за барель о 05:25 за Гринвічем (07:25 за Києвом). Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилася на 23 центи, або на 0,4%, до 60,92 долара за барель.

"Ціни на нафту вже заклали значну геополітичну премію за останні кілька днів на тлі нестабільності в Ірані, що посилюється атаками безпілотників у Чорному морі", - сказав Сувро Саркар, аналітик з енергетики в банку DBS.

У Чорному морі невідомі дрони атакували три нафтові танкери - Reuters13.01.26, 17:03 • 3118 переглядiв

"Якщо ми не побачимо подальшої ескалації та ймовірності реальних перебоїв у нафтових потоках, ринок може консолідуватися на цих рівнях і чекати наступних кроків у складному світовому порядку", - сказав він. Він додав, що значне збільшення запасів нафти та нафтопродуктів у США, про яке повідомила Американська нафтова асоціація (API), також може чинити тиск на ціни.

Запаси нафти в США, найбільшому у світі споживачі нафти, зросли на 5,23 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 9 січня, повідомила API з посиланням на ринкові джерела. Запаси бензину зросли на 8,23 мільйона барелів, а запаси дистилятів - на 4,34 мільйона барелів порівняно з попереднім тижнем. Опитування Reuters показало, що запаси нафти в США, як очікується, скоротилися минулого тижня, тоді як запаси бензину та дистилятів, імовірно, зросли.

Також на ціни вплинуло те, що Венесуела, член Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), почала скасовувати скорочення видобутку нафти, запроваджені в межах ембарго США, на тлі того, як експорт нафти також відновився, повідомили три джерела.

У понеділок із венесуельських вод вийшли два супертанкери з приблизно 1,8 мільйонами барелів нафти кожен, що може стати першим постачанням у межах угоди про постачання на 50 мільйонів барелів між Каракасом і Вашингтоном, покликаної відновити експорт після захоплення США президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Трамп: Венесуела передасть США 30-50 мільйонів барелів нафти07.01.26, 11:13 • 5303 перегляди

Проте зростаючі протести в Ірані посилили побоювання з приводу перебоїв у поставках із четвертого за величиною виробника нафти ОПЕК. Президент США Дональд Трамп у вівторок закликав іранців продовжувати протести та заявив, що допомога вже в дорозі, не уточнивши, що саме це означає.

Трамп анонсував рішучі заходи у разі страти протестувальників в Ірані14.01.26, 07:14 • 2184 перегляди

"Протести в Ірані ризикують призвести до затягування глобального нафтового балансу через короткострокові втрати постачань, але головним чином через зростання геополітичної премії за ризик", - ідеться в записці аналітиків Citi, які підвищили свій прогноз за ціною Brent на наступні три місяці до 70 доларів за барель.

Аналітики Citi зазначили, що поки що протести не поширилися на основні нафтовидобувні райони Ірану, що обмежило вплив на фактичні постачання.

"Поточні ризики зміщені у бік політичного і логістичного тертя, а не прямих перебоїв, що стримує вплив на постачання іранської нафти та експортні потоки", - заявили вони.

Посланець Трампа Віткофф провів таємні переговори з іранським кронпринцем Резою Пехлеві13.01.26, 22:02 • 3576 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
ОПЕК
Венесуела
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран