Ціни на нафту призупинили зростання на тлі відновлення поставок з Венесуели

Ціни на нафту у середу знизилися після чотирьох днів зростання, на тлі того, як Венесуела відновила експорт, а запаси нафти і нафтопродуктів у США зросли, хоча побоювання з приводу перебоїв у постачаннях з Ірану через смертоносні цивільні заворушення продовжували чинити тиск на ринок, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшала на 20 центів, або на 0,3%, до 65,27 долара за барель о 05:25 за Гринвічем (07:25 за Києвом). Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилася на 23 центи, або на 0,4%, до 60,92 долара за барель.

"Ціни на нафту вже заклали значну геополітичну премію за останні кілька днів на тлі нестабільності в Ірані, що посилюється атаками безпілотників у Чорному морі", - сказав Сувро Саркар, аналітик з енергетики в банку DBS.

"Якщо ми не побачимо подальшої ескалації та ймовірності реальних перебоїв у нафтових потоках, ринок може консолідуватися на цих рівнях і чекати наступних кроків у складному світовому порядку", - сказав він. Він додав, що значне збільшення запасів нафти та нафтопродуктів у США, про яке повідомила Американська нафтова асоціація (API), також може чинити тиск на ціни.

Запаси нафти в США, найбільшому у світі споживачі нафти, зросли на 5,23 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 9 січня, повідомила API з посиланням на ринкові джерела. Запаси бензину зросли на 8,23 мільйона барелів, а запаси дистилятів - на 4,34 мільйона барелів порівняно з попереднім тижнем. Опитування Reuters показало, що запаси нафти в США, як очікується, скоротилися минулого тижня, тоді як запаси бензину та дистилятів, імовірно, зросли.

Також на ціни вплинуло те, що Венесуела, член Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), почала скасовувати скорочення видобутку нафти, запроваджені в межах ембарго США, на тлі того, як експорт нафти також відновився, повідомили три джерела.

У понеділок із венесуельських вод вийшли два супертанкери з приблизно 1,8 мільйонами барелів нафти кожен, що може стати першим постачанням у межах угоди про постачання на 50 мільйонів барелів між Каракасом і Вашингтоном, покликаної відновити експорт після захоплення США президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Проте зростаючі протести в Ірані посилили побоювання з приводу перебоїв у поставках із четвертого за величиною виробника нафти ОПЕК. Президент США Дональд Трамп у вівторок закликав іранців продовжувати протести та заявив, що допомога вже в дорозі, не уточнивши, що саме це означає.

"Протести в Ірані ризикують призвести до затягування глобального нафтового балансу через короткострокові втрати постачань, але головним чином через зростання геополітичної премії за ризик", - ідеться в записці аналітиків Citi, які підвищили свій прогноз за ціною Brent на наступні три місяці до 70 доларів за барель.

Аналітики Citi зазначили, що поки що протести не поширилися на основні нафтовидобувні райони Ірану, що обмежило вплив на фактичні постачання.

"Поточні ризики зміщені у бік політичного і логістичного тертя, а не прямих перебоїв, що стримує вплив на постачання іранської нафти та експортні потоки", - заявили вони.

