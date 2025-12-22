Ціни на нафту пішли вгору через облогу Венесуели Трампом та удари дронів у Середземному морі
Київ • УНН
Ціни на нафту зросли після посилення морської блокади Венесуели з боку США та атаки українських дронів на російський танкер. Brent піднялася до $61, WTI – до $57.
Світовий енергетичний ринок лихоманить: ціни на нафту відреагували зростанням на різке посилення морської блокади Венесуели з боку США та безпрецедентну атаку українських дронів на російський танкер. Ціна Brent піднялася до 61 долара за барель, а американська WTI закріпилася на рівні 57 доларів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Дональд Трамп перейшов до активної фази удушення режиму Ніколаса Мадуро. Берегова охорона США в суботу висадилася на танкер Centuries у Карибському басейні з 2 млн барелів нафти, а зараз переслідує інше судно – Bella 1. Білий дім офіційно визнав владу Венесуели "іноземною терористичною організацією", звинувативши її у наркоторгівлі.
Хоча експорт Венесуели становить менше 1% світового попиту, такі демонстративні дії створюють напругу на ринку, особливо враховуючи, що більшість цієї нафти йде до Китаю.
Український фактор у Середземному морі
Додатковим драйвером цін став новий етап морської війни: Україна вперше успішно атакувала нафтовий танкер російського "тіньового флоту" в нейтральних водах Середземного моря. Це, разом із ударами по об’єктах "лукойлу" на Каспії, ставить під загрозу стабільність поставок від іншого ключового гравця ОПЕК+.
Прогнози аналітиків
Попри поточне зростання, експерти попереджають про можливе падіння цін у 2026 році через надлишок пропозиції від країн поза картелем.
Ми дотримуємося нашого дещо більш оптимістичного погляду на сиру нафту до кінця року, виходячи з того, що геополітичні події будуть набагато сприятливішими
Однак він додав, що наступного року Brent може впасти до 50 доларів, якщо геополітична напруга не переважить економічний надлишок нафти на ринку.
