Ціни на нафту пішли вгору через облогу Венесуели Трампом та удари дронів у Середземному морі

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Ціни на нафту зросли після посилення морської блокади Венесуели з боку США та атаки українських дронів на російський танкер. Brent піднялася до $61, WTI – до $57.

Ціни на нафту пішли вгору через облогу Венесуели Трампом та удари дронів у Середземному морі

Світовий енергетичний ринок лихоманить: ціни на нафту відреагували зростанням на різке посилення морської блокади Венесуели з боку США та безпрецедентну атаку українських дронів на російський танкер. Ціна Brent піднялася до 61 долара за барель, а американська WTI закріпилася на рівні 57 доларів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Дональд Трамп перейшов до активної фази удушення режиму Ніколаса Мадуро. Берегова охорона США в суботу висадилася на танкер Centuries у Карибському басейні з 2 млн барелів нафти, а зараз переслідує інше судно – Bella 1. Білий дім офіційно визнав владу Венесуели "іноземною терористичною організацією", звинувативши її у наркоторгівлі.

США затримали вже третій танкер поблизу Венесуели - Bloomberg21.12.25, 18:48 • 3316 переглядiв

Хоча експорт Венесуели становить менше 1% світового попиту, такі демонстративні дії створюють напругу на ринку, особливо враховуючи, що більшість цієї нафти йде до Китаю.

Український фактор у Середземному морі

Додатковим драйвером цін став новий етап морської війни: Україна вперше успішно атакувала нафтовий танкер російського "тіньового флоту" в нейтральних водах Середземного моря. Це, разом із ударами по об’єктах "лукойлу" на Каспії, ставить під загрозу стабільність поставок від іншого ключового гравця ОПЕК+.

Прогнози аналітиків

Попри поточне зростання, експерти попереджають про можливе падіння цін у 2026 році через надлишок пропозиції від країн поза картелем.

Ми дотримуємося нашого дещо більш оптимістичного погляду на сиру нафту до кінця року, виходячи з того, що геополітичні події будуть набагато сприятливішими 

– сказав Роберт Ренні, керівник відділу досліджень Westpac Banking Corp.

Однак він додав, що наступного року Brent може впасти до 50 доларів, якщо геополітична напруга не переважить економічний надлишок нафти на ринку.

Атаки на танкери "тіньового флоту" рф: у NYT назвали основну мету спецоперацій України21.12.25, 04:17 • 7714 переглядiв

Степан Гафтко

