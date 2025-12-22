Цены на нефть пошли вверх из-за осады Венесуэлы Трампом и ударов дронов в Средиземном море
Киев • УНН
Цены на нефть выросли после усиления морской блокады Венесуэлы со стороны США и атаки украинских дронов на российский танкер. Brent поднялась до $61, WTI – до $57.
Мировой энергетический рынок лихорадит: цены на нефть отреагировали ростом на резкое усиление морской блокады Венесуэлы со стороны США и беспрецедентную атаку украинских дронов на российский танкер. Цена Brent поднялась до 61 доллара за баррель, а американская WTI закрепилась на уровне 57 долларов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Дональд Трамп перешел к активной фазе удушения режима Николаса Мадуро. Береговая охрана США в субботу высадилась на танкер Centuries в Карибском бассейне с 2 млн баррелей нефти, а сейчас преследует другое судно – Bella 1. Белый дом официально признал власти Венесуэлы "иностранной террористической организацией", обвинив ее в наркоторговле.
США задержали уже третий танкер вблизи Венесуэлы - Bloomberg21.12.25, 18:48 • 3290 просмотров
Хотя экспорт Венесуэлы составляет менее 1% мирового спроса, такие демонстративные действия создают напряжение на рынке, особенно учитывая, что большая часть этой нефти идет в Китай.
Украинский фактор в Средиземном море
Дополнительным драйвером цен стал новый этап морской войны: Украина впервые успешно атаковала нефтяной танкер российского "теневого флота" в нейтральных водах Средиземного моря. Это, вместе с ударами по объектам "Лукойла" на Каспии, ставит под угрозу стабильность поставок от другого ключевого игрока ОПЕК+.
Прогнозы аналитиков
Несмотря на текущий рост, эксперты предупреждают о возможном падении цен в 2026 году из-за избытка предложения от стран вне картеля.
Мы придерживаемся нашего несколько более оптимистичного взгляда на сырую нефть до конца года, исходя из того, что геополитические события будут гораздо более благоприятными
Однако он добавил, что в следующем году Brent может упасть до 50 долларов, если геополитическая напряженность не перевесит экономический избыток нефти на рынке.
Атаки на танкеры "теневого флота" РФ: в NYT назвали основную цель спецопераций Украины21.12.25, 04:17 • 7700 просмотров