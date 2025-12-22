$42.340.00
Цены на нефть пошли вверх из-за осады Венесуэлы Трампом и ударов дронов в Средиземном море

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Цены на нефть выросли после усиления морской блокады Венесуэлы со стороны США и атаки украинских дронов на российский танкер. Brent поднялась до $61, WTI – до $57.

Цены на нефть пошли вверх из-за осады Венесуэлы Трампом и ударов дронов в Средиземном море

Мировой энергетический рынок лихорадит: цены на нефть отреагировали ростом на резкое усиление морской блокады Венесуэлы со стороны США и беспрецедентную атаку украинских дронов на российский танкер. Цена Brent поднялась до 61 доллара за баррель, а американская WTI закрепилась на уровне 57 долларов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Дональд Трамп перешел к активной фазе удушения режима Николаса Мадуро. Береговая охрана США в субботу высадилась на танкер Centuries в Карибском бассейне с 2 млн баррелей нефти, а сейчас преследует другое судно – Bella 1. Белый дом официально признал власти Венесуэлы "иностранной террористической организацией", обвинив ее в наркоторговле.

США задержали уже третий танкер вблизи Венесуэлы - Bloomberg21.12.25, 18:48 • 3290 просмотров

Хотя экспорт Венесуэлы составляет менее 1% мирового спроса, такие демонстративные действия создают напряжение на рынке, особенно учитывая, что большая часть этой нефти идет в Китай.

Украинский фактор в Средиземном море

Дополнительным драйвером цен стал новый этап морской войны: Украина впервые успешно атаковала нефтяной танкер российского "теневого флота" в нейтральных водах Средиземного моря. Это, вместе с ударами по объектам "Лукойла" на Каспии, ставит под угрозу стабильность поставок от другого ключевого игрока ОПЕК+.

Прогнозы аналитиков

Несмотря на текущий рост, эксперты предупреждают о возможном падении цен в 2026 году из-за избытка предложения от стран вне картеля.

Мы придерживаемся нашего несколько более оптимистичного взгляда на сырую нефть до конца года, исходя из того, что геополитические события будут гораздо более благоприятными 

– сказал Роберт Ренни, руководитель отдела исследований Westpac Banking Corp.

Однако он добавил, что в следующем году Brent может упасть до 50 долларов, если геополитическая напряженность не перевесит экономический избыток нефти на рынке.

Атаки на танкеры "теневого флота" РФ: в NYT назвали основную цель спецопераций Украины21.12.25, 04:17 • 7700 просмотров

Степан Гафтко

