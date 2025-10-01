$41.140.18
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача

Київ • УНН

 • 1722 перегляди

Поки фармгіганти піднімають вартість препаратів, українці обирають дешевші аналоги ліків. Чому відомий бренд більше не гарантує довіри та і як споживчий попит змінює пропозиції на фармринку - розбираємо у матеріалі УНН.

Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача

Українці змінюють споживчі звички і частіше обирають не бренд, а доступніші аналоги. Замість того, щоб переорієнтуватися на споживчий попит, деякі фармгіганти продовжують утримувати високу вартість ліків. Їх витісняють дешевші аналоги інших вітчизняних виробників, пише УНН.

Ціни на ліки: як змінилася вартість препаратів з 2024 року

У 2024 році фармацевтична компанія "Дарниця" необґрунтовано підняла ціни на свої препарати на 120%. Це підвищення підтвердила навіть Керівниця Ради директорів компанії Катерина Загорій. 

Коли серед українців в геометричній прогресії почало зростати невдоволення високою вартістю ліків, у ситуацію втрутився Президент України Володимир Зеленський. Він доручив  Уряду напрацювати підхід, який дозволить знизити ціни на медикаменти. 

У намаганнях відвести від себе будь-які звинувачення "Дарниця" переклала провину за високі ціни на ліки на аптечні мережі. Представники компанії пролобіювали зміни у регуляторній політиці, вигідні великим фармвиробникам. У результаті маркетингові угоди з аптеками заборонили, а націнку аптек і дистрибʼюторів залишили фіксованою.

Основна вартість препарату формується на етапі виробництва – це 72% від кінцевої ціни. Тут цінова накрутка не регулюється законодавством і часто заводи завищують ціни. Представники "Дарниці" стверджували, що нібито були змушені закладати витрати на маркетинг у ціну препаратів. Після офіційної заборони ці витрати зникли, але ціни на ліки так і не впали. 

Для замилення очей виробник знизив вартість близько 20 своїх препаратів, які й так не належали до категорії дорогих. Вони увійшли до "топ-100 ліків, ціни на які знизились", опублікованого на сайті Міністерства охорони здоровʼя. Однак, навіть ці препарати здешевшали менше ніж на обіцяних 30%.

Відомий бренд і аналоги: хто дешевший

Паралельно із "Дарницею", інші вітчизняні фармвиробники, які не мали настільки завищених цін, також знизили вартість своєї продукції. Як наслідок, багато "дарницьких" препаратів залишилися дорожчими за їхні аналоги.

Якщо порівняти відомий знеболюючий засіб "Цитрамон", який до речі увійшов до переліку препаратів, вартість яких офіційно знизились, "Дарниця" програє ціновий бій. У столичних аптеках найдешевший можна знайти від 11.00 гривен за блістер на 10 таблеток. У той час як "дарницьких" 10 таблеток обійдуться покупцю майже втричі дорожче - від 27.00 гривень.

Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринку25.09.25, 17:30 • 36279 переглядiв

Наслідки пролобійованого "Дарницею" регулювання фармринку відчутно вдарили не лише по аптеках, а й по самому заводу, зазначає економічний експерт Анатолій Амелін.

"Через це фармкомпанія опустилася з другого на четверте (!) місце серед найбільших виробників ліків в Україні. Аптечні мережі також зазнали втрат від скасування маркетингових платежів", - написав він.

Споживчий попит на ліки змінився

Економічні експерти пояснюють, що після початку повномасштабного вторгнення змінився стиль споживання українців. Вони значно уважніше ставляться до покупок і керуються вартістю, а не переплачують за впізнаваність бренду.

Фахівці вказують, ті компанії, які змогли швидко адаптуватися до нових реалій ринку і попиту споживача, отримали перевагу на ринку. Натомість ті, хто намагається зберегти надприбутки, перекладаючи відповідальність на інших та прикриваючись риторикою про "захист пацієнтів", ризикують втратити довіру покупців.

Тож український фармацевтичний ринок перейшов у фазу цінової конкуренції.  Перемагає не той, хто гучніше кричить про "якість і захист пацієнтів", а той, хто пропонує чесну ціну і можливість купити ліки дешевше.

Поради пацієнтам

Щоб не витрачати зайвого, купуйте лише стільки ліків, скільки потрібно для повного курсу лікування, адже зайві таблетки зазвичай викидаються. Порівнюйте ціни в різних аптеках та не переплачуйте за бренд. Більшість генериків мають той однаковий склад і дію, але менш відомі бренди коштують в рази дешевше.

В українських реаліях економія - це не компроміс із якістю, а раціональний вибір, адже усі ліки проходять відповідну перевірку.

Лікарі радять завжди завершувати призначений курс, бо недопитий антибіотик це не лише марно витрачені гроші, а й ризик для вашого здоров’я. 

Не перетворюйте аптечку на склад. Купуйте ліки тоді, коли вони вам справді потрібні, й регулярно перевіряйте терміни придатності препаратів. І головне - не займайтесь самолікуванням, адже неправильно підібраний препарат обійдеться вашому здоровʼю дорожче, ніж консультація лікаря.

Лілія Подоляк

