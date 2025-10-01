Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя

Украинцы меняют потребительские привычки и чаще выбирают не бренд, а более доступные аналоги. Вместо того чтобы переориентироваться на потребительский спрос, некоторые фармгиганты продолжают удерживать высокую стоимость лекарств. Их вытесняют более дешевые аналоги других отечественных производителей, пишет УНН.

Цены на лекарства: как изменилась стоимость препаратов с 2024 года

В 2024 году фармацевтическая компания "Дарница" необоснованно подняла цены на свои препараты на 120%. Это повышение подтвердила даже Руководитель Совета директоров компании Екатерина Загорий.

Когда среди украинцев в геометрической прогрессии начало расти недовольство высокой стоимостью лекарств, в ситуацию вмешался Президент Украины Владимир Зеленский. Он поручил Правительству разработать подход, который позволит снизить цены на медикаменты.

В попытках отвести от себя любые обвинения "Дарница" переложила вину за высокие цены на лекарства на аптечные сети. Представители компании пролоббировали изменения в регуляторной политике, выгодные крупным фармпроизводителям. В результате маркетинговые соглашения с аптеками запретили, а наценку аптек и дистрибьюторов оставили фиксированной.

Основная стоимость препарата формируется на этапе производства – это 72% от конечной цены. Здесь ценовая накрутка не регулируется законодательством и часто заводы завышают цены. Представители "Дарницы" утверждали, что якобы были вынуждены закладывать расходы на маркетинг в цену препаратов. После официального запрета эти расходы исчезли, но цены на лекарства так и не упали.

Для замыливания глаз производитель снизил стоимость около 20 своих препаратов, которые и так не относились к категории дорогих. Они вошли в "топ-100 лекарств, цены на которые снизились", опубликованного на сайте Министерства здравоохранения. Однако, даже эти препараты подешевели менее чем на обещанные 30%.

Известный бренд и аналоги: кто дешевле

Параллельно с "Дарницей", другие отечественные фармпроизводители, которые не имели столь завышенных цен, также снизили стоимость своей продукции. Как следствие, многие "дарницкие" препараты остались дороже их аналогов.

Если сравнить известное обезболивающее средство "Цитрамон", которое, кстати, вошло в перечень препаратов, стоимость которых официально снизилась, "Дарница" проигрывает ценовой бой. В столичных аптеках самый дешевый можно найти от 11.00 гривен за блистер на 10 таблеток. В то время как "дарницких" 10 таблеток обойдутся покупателю почти втрое дороже - от 27.00 гривен.

Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынке

Последствия пролоббированного "Дарницей" регулирования фармрынка ощутимо ударили не только по аптекам, но и по самому заводу, отмечает экономический эксперт Анатолий Амелин.

"Из-за этого фармкомпания опустилась со второго на четвертое (!) место среди крупнейших производителей лекарств в Украине. Аптечные сети также понесли потери от отмены маркетинговых платежей", - написал он.

Потребительский спрос на лекарства изменился

Экономические эксперты объясняют, что после начала полномасштабного вторжения изменился стиль потребления украинцев. Они значительно внимательнее относятся к покупкам и руководствуются стоимостью, а не переплачивают за узнаваемость бренда.

Специалисты указывают, те компании, которые смогли быстро адаптироваться к новым реалиям рынка и спросу потребителя, получили преимущество на рынке. В то же время те, кто пытается сохранить сверхприбыли, перекладывая ответственность на других и прикрываясь риторикой о "защите пациентов", рискуют потерять доверие покупателей.

Поэтому украинский фармацевтический рынок перешел в фазу ценовой конкуренции. Побеждает не тот, кто громче кричит о "качестве и защите пациентов", а тот, кто предлагает честную цену и возможность купить лекарства дешевле.

Советы пациентам

Чтобы не тратить лишнего, покупайте только столько лекарств, сколько нужно для полного курса лечения, ведь лишние таблетки обычно выбрасываются. Сравнивайте цены в разных аптеках и не переплачивайте за бренд. Большинство генериков имеют одинаковый состав и действие, но менее известные бренды стоят в разы дешевле.

В украинских реалиях экономия - это не компромисс с качеством, а рациональный выбор, ведь все лекарства проходят соответствующую проверку.

Врачи советуют всегда завершать назначенный курс, потому что недопитый антибиотик это не только зря потраченные деньги, но и риск для вашего здоровья.

Не превращайте аптечку в склад. Покупайте лекарства тогда, когда они вам действительно нужны, и регулярно проверяйте сроки годности препаратов. И главное - не занимайтесь самолечением, ведь неправильно подобранный препарат обойдется вашему здоровью дороже, чем консультация врача.