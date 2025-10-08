Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло

Ціни на золото на азійських торгах у середу вперше в історії перевищили $4000 за унцію. На тлі цього експерти прогнозують зростання цін і на срібло. Збільшення інтересу до "безпечних активів" відбулося на під час політичної та економічної невизначеності у світі, а також очікувань щодо зниження ставок Федеральною резервною системою США. Про це повідомляє Investing.com, пише УНН.

Деталі

Згідно з даними Investing.com, спотова ціна золота піднялася на 0,6%, досягнувши історичного максимуму – $4010,84 за унцію, тоді як грудневі ф’ючерси додали 0,7%, сягнувши $4033,27. Таким чином, уперше в історії вартість дорогоцінного металу стабільно перевищила позначку у $4000.

Аналітики пояснюють підйом ринку кількома чинниками. По-перше, очікування подальшого зниження ключової ставки ФРС США, що знижує прибутковість долара та стимулює попит на золото. По-друге, посилення геополітичної напруги – зокрема у Франції та Японії – підживлює інтерес до "тихих гаваней".

Фахівці ANZ Bank зазначають, що інвестори дедалі активніше переходять у ETF, забезпечені золотом, як спосіб диверсифікації ризиків на тлі нестабільності фондових ринків.

На тлі підвищення цін на золото дорожчає і срібло. Британський банк HSBC підвищив свій прогноз цін на срібло, очікуючи, що підйом на ринку золота "переллється" на інші дорогоцінні метали.

Банк прогнозує, що середня ціна срібла у 2025 році складе $38,05 за унцію, а у 2026-му – $44,50, що значно вище попередніх оцінок. До кінця 2025 року аналітики очікують, що котирування можуть сягнути $49, а у 2026 році – до $55.

У записці від 7 жовтня аналітики HSBC підкреслили, що ринок срібла перебуває на порозі прориву свого історичного максимуму $49,80 за унцію, встановленого у травні 2011 року. Зростання цін підкріплюється обмеженою пропозицією фізичного металу та стійким інвестиційним попитом, який не слабшає навіть попри рекордне подорожчання у 2025 році.

Станом на середу спотове срібло торгується на рівні $48,83, що означає приріст майже на 65% від початку року.

За словами фінтехекспертки та співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, зростання ціни на золото - сигнал для сучасного фінтех-ринку, що хоч технології і можуть робити фінанси зручнішими, але довіра базується на перевірених століттями цінностях. А геополітична нестабільність - додатково підсилює значення золота на міжнародному ринку.

Війни, торгівельні конфлікти, непередбачувані рішення світових лідерів – все це створює атмосферу постійної нестабільності, у якій золото стає універсальною страховкою. Тож стрибок вартості золота – це не лише фінансова подія, це маркер довіри інвесторів до сучасної економіки – резюмувала Олена Сосєдка.

Вона також додала, що зростання ціни на золотого лише означає, що інвестори готуються до послаблення долара. Слабший долар робить золото дешевше для міжнародних покупців, створюючи потужний стимул для зростання його ціни.