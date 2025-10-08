Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро

Цены на золото на азиатских торгах в среду впервые в истории превысили $4000 за унцию. На фоне этого эксперты прогнозируют рост цен и на серебро. Увеличение интереса к "безопасным активам" произошло на фоне политической и экономической неопределенности в мире, а также ожиданий по снижению ставок Федеральной резервной системой США. Об этом сообщает Investing.com, пишет УНН.

Детали

Согласно данным Investing.com, спотовая цена золота поднялась на 0,6%, достигнув исторического максимума – $4010,84 за унцию, тогда как декабрьские фьючерсы прибавили 0,7%, достигнув $4033,27. Таким образом, впервые в истории стоимость драгоценного металла стабильно превысила отметку в $4000.

Аналитики объясняют подъем рынка несколькими факторами. Во-первых, ожидание дальнейшего снижения ключевой ставки ФРС США, что снижает доходность доллара и стимулирует спрос на золото. Во-вторых, усиление геополитической напряженности – в частности во Франции и Японии – подпитывает интерес к "тихим гаваням".

Цена на золото впервые превысила четыре тысячи долларов за унцию - NYT

Специалисты ANZ Bank отмечают, что инвесторы все активнее переходят в ETF, обеспеченные золотом, как способ диверсификации рисков на фоне нестабильности фондовых рынков.

На фоне повышения цен на золото дорожает и серебро. Британский банк HSBC повысил свой прогноз цен на серебро, ожидая, что подъем на рынке золота "перельется" на другие драгоценные металлы.

Банк прогнозирует, что средняя цена серебра в 2025 году составит $38,05 за унцию, а в 2026-м – $44,50, что значительно выше предыдущих оценок. К концу 2025 года аналитики ожидают, что котировки могут достичь $49, а в 2026 году – до $55.

Акции золотодобывающих компаний выросли на 135%, превзойдя прибыль производителей чипов, несмотря на ажиотаж вокруг ИИ

В записке от 7 октября аналитики HSBC подчеркнули, что рынок серебра находится на пороге прорыва своего исторического максимума $49,80 за унцию, установленного в мае 2011 года. Рост цен подкрепляется ограниченным предложением физического металла и устойчивым инвестиционным спросом, который не ослабевает даже несмотря на рекордное подорожание в 2025 году.

По состоянию на среду спотовое серебро торгуется на уровне $48,83, что означает прирост почти на 65% с начала года.

Напомним

По словам финтех-эксперта и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, рост цены на золото - сигнал для современного финтех-рынка, что хоть технологии и могут делать финансы удобнее, но доверие базируется на проверенных веками ценностях. А геополитическая нестабильность - дополнительно усиливает значение золота на международном рынке.

Войны, торговые конфликты, непредсказуемые решения мировых лидеров – все это создает атмосферу постоянной нестабильности, в которой золото становится универсальной страховкой. Поэтому скачок стоимости золота – это не только финансовое событие, это маркер доверия инвесторов к современной экономике – резюмировала Елена Соседка.

Она также добавила, что рост цены на золото лишь означает, что инвесторы готовятся к ослаблению доллара. Более слабый доллар делает золото дешевле для международных покупателей, создавая мощный стимул для роста его цены.