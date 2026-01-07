$42.560.14
13:11
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
Графіки відключень електроенергії
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto

Ексклюзив

11:31
11:31
"Це неприйнятно на 12-му році війни": Лубінець відреагував на наявність у Києві школи, яка виховує дітей у дусі “руського міра”

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Омбудсман скерував запити до Міністерства освіти і науки, Офісу генерального прокурора і Служби безпеки України.

"Це неприйнятно на 12-му році війни": Лубінець відреагував на наявність у Києві школи, яка виховує дітей у дусі “руського міра”

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на наявність у Києві підпільної школи, де дітей навчають у дусі "руського міра". Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Лубінця.

Деталі

Як зазначив омбудсман, він дізнався про це зі соцмереж та журналістського розслідування. Після цього він одразу невідкладно скерував запити до Міністерства освіти і науки, Офісу генерального прокурора і Служби безпеки України.

Неприйнятно, що таке відбувається в столиці держави, де вже 12 рік триває агресія, де ми точно розуміємо методи та підступні плани ворога. Разом з тим, захист дітей є безумовним пріоритетом нашої держави

 - зазначив Лубінець.

Також омбудсман додав: жодна форма навчання не може виправдовувати втручання у свідомість дітей і підміну освіти пропагандою. Він уточнив, що випадок має бути ретельно розслідуваний, а відповідні органи зобовʼязані вжити заходів, щоб припинити зараз і запобігти в майбутньому.

При цьому, за словами Лубінця, важливо чітко усвідомити, що діти не можуть розглядатися як носії чи об'єкти нав'язування поглядів, переконань або рішень дорослих, і не повинні залучатися до процесів, відповідальність за які вони не можуть нести.

Нагадаємо

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий ініціював перевірки закладів, у яких діти фіктивно числилися як учні, але фактично навчалися в підпільній структурі, у дусі "руського міра".

Євген Устименко

