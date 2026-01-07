"Це неприйнятно на 12-му році війни": Лубінець відреагував на наявність у Києві школи, яка виховує дітей у дусі “руського міра”
Київ • УНН
Омбудсман скерував запити до Міністерства освіти і науки, Офісу генерального прокурора і Служби безпеки України.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на наявність у Києві підпільної школи, де дітей навчають у дусі "руського міра". Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Лубінця.
Деталі
Як зазначив омбудсман, він дізнався про це зі соцмереж та журналістського розслідування. Після цього він одразу невідкладно скерував запити до Міністерства освіти і науки, Офісу генерального прокурора і Служби безпеки України.
Неприйнятно, що таке відбувається в столиці держави, де вже 12 рік триває агресія, де ми точно розуміємо методи та підступні плани ворога. Разом з тим, захист дітей є безумовним пріоритетом нашої держави
Також омбудсман додав: жодна форма навчання не може виправдовувати втручання у свідомість дітей і підміну освіти пропагандою. Він уточнив, що випадок має бути ретельно розслідуваний, а відповідні органи зобовʼязані вжити заходів, щоб припинити зараз і запобігти в майбутньому.
При цьому, за словами Лубінця, важливо чітко усвідомити, що діти не можуть розглядатися як носії чи об'єкти нав'язування поглядів, переконань або рішень дорослих, і не повинні залучатися до процесів, відповідальність за які вони не можуть нести.
Нагадаємо
Міністр освіти та науки Оксен Лісовий ініціював перевірки закладів, у яких діти фіктивно числилися як учні, але фактично навчалися в підпільній структурі, у дусі "руського міра".