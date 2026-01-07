"Це неприйнятно на 12-му році війни": Лубінець відреагував на наявність у Києві школи, яка виховує дітей у дусі “руського міра”

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на наявність у Києві підпільної школи, де дітей навчають у дусі "руського міра". Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Лубінця.

Як зазначив омбудсман, він дізнався про це зі соцмереж та журналістського розслідування. Після цього він одразу невідкладно скерував запити до Міністерства освіти і науки, Офісу генерального прокурора і Служби безпеки України.

Неприйнятно, що таке відбувається в столиці держави, де вже 12 рік триває агресія, де ми точно розуміємо методи та підступні плани ворога. Разом з тим, захист дітей є безумовним пріоритетом нашої держави