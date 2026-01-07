"Это неприемлемо на 12-м году войны": Лубинец отреагировал на наличие в Киеве школы, воспитывающей детей в духе "русского мира"

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на наличие в Киеве подпольной школы, где детей обучают в духе "русского мира". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Лубинца.

Подробности

Как отметил омбудсмен, он узнал об этом из соцсетей и журналистского расследования. После этого он сразу безотлагательно направил запросы в Министерство образования и науки, Офис генерального прокурора и Службу безопасности Украины.

Неприемлемо, что такое происходит в столице государства, где уже 12 год продолжается агрессия, где мы точно понимаем методы и коварные планы врага. Вместе с тем, защита детей является безусловным приоритетом нашего государства - отметил Лубинец.

Также омбудсмен добавил: никакая форма обучения не может оправдывать вмешательство в сознание детей и подмену образования пропагандой. Он уточнил, что случай должен быть тщательно расследован, а соответствующие органы обязаны принять меры, чтобы прекратить сейчас и предотвратить в будущем.

При этом, по словам Лубинца, важно четко осознать, что дети не могут рассматриваться как носители или объекты навязывания взглядов, убеждений или решений взрослых, и не должны привлекаться к процессам, ответственность за которые они не могут нести.

Напомним

Министр образования и науки Оксен Лисовой инициировал проверки заведений, в которых дети фиктивно числились как ученики, но фактически обучались в подпольной структуре, в духе "русского мира".