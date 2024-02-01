"Це крок історичного масштабу": Кулеба відреагував на рішення ЄС про 50 мільярдів євро для України
Київ • УНН
За словами міністра закордонних справ України виділення Україні 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки, демонструє постійну підтримку Києва. Окрім того, це руйнує заяви щодо втоми міжнародних партнерів від війни.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що рішення ЄС про виділення Україні 50 мільярдів євро руйнує будь-які заяви про втому партнерів від війни. Про це очільник МЗС України заявив на своїй сторінці у соцмережі Х, передає УНН.
Деталі
Я вдячний Європейській раді за схвалення рішення про створення € 50-мільярдного фонду в Україні в 2024-2027 роках. Це крок історичного масштабу. Це демонструє, що будь-які розмови про нібито "втому" чи "зменшення підтримки" є неправдою
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Він наголосив, що сьогоднішнє рішення вкотре демонструє здатність Європи приймати рішення незалежно від інших. Кулеба підкреслив, що ЄС прокладає шлях і подає приклад для наслідування решті світу.
Це також чітке свідчення того, що сподівання путіна "перечекати" рішучість України та світу марні. Я глибоко вдячний усім міністрам закордонних справ ЄС, які зробили внесок у цей успіх
Нагадаємо
Президент Європейської ради Шарль Мішель 1 лютого повідомив, що усі 27 лідерів країн-членів Європейського Союзу домовилися про додатковий пакет підтримки України обсягом 50 мільярдів євро в межах бюджету ЄС.
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