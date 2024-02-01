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"Це крок історичного масштабу": Кулеба відреагував на рішення ЄС про 50 мільярдів євро для України

"Це крок історичного масштабу": Кулеба відреагував на рішення ЄС про 50 мільярдів євро для України

Київ • УНН

 • 26637 перегляди

За словами міністра закордонних справ України виділення Україні 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки, демонструє постійну підтримку Києва. Окрім того, це руйнує заяви щодо втоми міжнародних партнерів від війни.

Міністр  закордонних справ України Дмитро Кулеба  наголошує, що рішення ЄС про виділення Україні 50 мільярдів євро руйнує будь-які заяви про втому партнерів від війни. Про це очільник МЗС України заявив на своїй сторінці у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі 

Я вдячний Європейській раді за схвалення рішення про створення € 50-мільярдного фонду в Україні в 2024-2027 роках. Це крок історичного масштабу. Це демонструє, що будь-які розмови про нібито "втому" чи "зменшення підтримки" є неправдою

 - заявив міністр. 

Важливе рішення, яке підтримали всі 27 лідерів ЄС: Зеленський подякував партнерам за 50 млрд євро допомоги Україні 01.02.24, 13:36 • 28965 переглядiв

Він наголосив, що сьогоднішнє рішення вкотре демонструє здатність Європи приймати рішення незалежно від інших. Кулеба підкреслив, що ЄС прокладає шлях і подає приклад для наслідування решті світу.

Це також чітке свідчення того, що сподівання путіна "перечекати" рішучість України та світу марні. Я глибоко вдячний усім міністрам закордонних справ ЄС, які зробили внесок у цей успіх

- підсумував очільник МЗС України.

Нагадаємо

Президент Європейської ради Шарль Мішель 1 лютого повідомив, що усі 27 лідерів країн-членів Європейського Союзу домовилися про додатковий пакет підтримки України обсягом 50 мільярдів євро в межах бюджету ЄС.

Після вимог Угорщини: у ЄС погодилися на можливий перегляд програми на 50 млрд євро для України через два роки - ЗМІ01.02.24, 13:14 • 38770 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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