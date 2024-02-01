"Это шаг исторического масштаба": Кулеба отреагировал на решение ЕС о 50 миллиардах евро для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что решение ЕС о выделении Украине 50 миллиардов евро разрушает любые заявления об усталости партнеров от войны. Об этом глава МИД Украины заявил на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Я благодарен Европейскому совету за одобрение решения о создании €50-миллиардного фонда в Украине в 2024-2027 годах. Это шаг исторического масштаба. Это демонстрирует, что любые разговоры о якобы "усталости" или "уменьшении поддержки" являются неправдой - заявил министр.

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Он отметил, что сегодняшнее решение в очередной раз демонстрирует способность Европы принимать решения независимо от других. Кулеба подчеркнул, что ЕС прокладывает путь и подает пример для подражания остальному миру.

Это также четкое свидетельство того, что надежды путина "переждать" решимость Украины и мира напрасны. Я глубоко благодарен всем министрам иностранных дел ЕС, которые внесли вклад в этот успех - подытожил глава МИД Украины.

Напомним

Президент Европейского совета Шарль Мишель 1 февраля сообщил, что все 27 лидеров стран-членов Европейского Союза договорились о дополнительном пакете поддержки Украины объемом 50 миллиардов евро в рамках бюджета ЕС.

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