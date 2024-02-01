После требований Венгрии: в ЕС согласились на возможный пересмотр программы на 50 млрд евро для Украины через два года - СМИ

Европейский совет, согласно сегодняшнему соглашению, в случае необходимости сможет через два года предложить Еврокомиссии сделать предложение по пересмотру вопроса программы поддержки для Украины на 50 млрд евро. Об этом сообщил в четверг редактор "Радио Сводоба" по вопросам Европы Рикард Йозвяк, пишет УНН.

В случае необходимости через 2 года Европейский совет пригласит Комиссию сделать предложение для пересмотра. Это пересмотр, не вето - написал Йозвяк в X, добавив к сообщению флаг Венгрии.

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Ранее сообщалось, что Венгрия требовала проведения ежегодного пересмотра, что сопровождалось бы "единогласным голосованием по финансированию", которое, по словам одного дипломата, "другими словами, создаст механизм ежегодного вето". В ответ Венгрии представители других стран ЕС указывали, что ежегодный пересмотр был бы "действенным компромиссом".



"Есть соглашение": глава Евросовета заявил о договоренности всех 27 стран ЕС о 50 млрд евро для Украины