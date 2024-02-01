После требований Венгрии: в ЕС согласились на возможный пересмотр программы на 50 млрд евро для Украины через два года - СМИ
В ЕС согласились, что Евросовет может предложить Еврокомиссии пересмотреть программу поддержки Украины на 50 миллиардов евро через два года, если это будет необходимо.
Восстановление Украины по "зеленым" стандартам - не просто выбор, а обязанность: в Миндокилле отметили важность климатической политики
Украина продвигает свою климатическую политику, разрабатывая закон о квотах на выбросы парниковых газов, что является ключевым для интеграции в ЕС, и планируя полный запуск СТВ к 2026 году.
россияне завозят пропагандистскую литературу на оккупированные территории и изымают украинские книги - ЦНС
россияне завозят пропагандистскую литературу на оккупированные украинские территории и изымают украинские книги из библиотек, чтобы заменить их на собственные книги.
Украина уничтожила российский ракетный катер "ивановец" в Крыму - ГУР
Украинские воины ГУР потопили российский ракетный катер в Крыму, который стоил россии 60-70 миллионов долларов.
"Каждый ваш голос - весомый вклад в общую победу": Шмыгаль поблагодарил ЕС за решение о 50 млрд евро для Украины
Украина приветствует одобрение лидерами ЕС пакета помощи в 50 миллиардов евро на четыре года, который поможет профинансировать бюджетный дефицит Украины.
Сын российского олигарха Чуркина задержан в Аргентине по подозрению в мошенничестве с целью сохранения бизнес-активов в Украине
Сын российского олигарха Игоря Чуркина был задержан в Аргентине за попытку мошенническим путем сохранить контроль над бизнесом в Украине с помощью кредита государственного банка.
Украине известно о почти 20 тысячах детей, который принудительно вывезли в рф - генпрокурор
По словам генпрокурора, независимая комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине пришла к выводу, что "ни в одной из ситуаций, которые рассматривала Комиссия, перемещение детей не соответствовало требованиям, установленным международным гуманитарным правом.
Украина окончательно вернула в государственную собственность "трубу Медведчука" - Фонд госимущества
Верховный Суд признал право собственности государства на украинскую часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", широко известного как "труба Медведчука".
Интенсивность атакующих действий врага выросла в несколько раз - спикер Нацгвардии об активизации оккупантов на Лиманско-Купянском направлении
Представитель Национальной гвардии Украины сообщил, что интенсивность российских атак на восточном и южном направлениях выросла почти вдвое по сравнению с прошлой осенью: за минувшие сутки произошло 146 атак на востоке и 87 на юге.
"Есть соглашение": глава Евросовета заявил о договоренности всех 27 стран ЕС о 50 млрд евро для Украины
Лидеры ЕС согласились предоставить Украине 50 млрд евро дополнительной поддержки из бюджета блока.