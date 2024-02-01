Після вимог Угорщини: у ЄС погодилися на можливий перегляд програми на 50 млрд євро для України через два роки - ЗМІ

Європейська рада, згідно з сьогоднішньою угодою, у разі потреби зможе через два роки запропонувати Єврокомісії зробити пропозицію щодо перегляду питання програми підтримки для України на 50 млрд євро. Про це повідомив у четвер редактор "Радіо Сводоба" з питань Європи Рікард Йозвяк, пише УНН.

У разі потреби через 2 роки Європейська рада запросить Комісії зробити пропозицію для перегляду. Це перегляд, не вето - написав Йозвяк у X, додавши до повідомлення прапор Угорщини.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Угорщина вимагала проведення щорічного перегляду, що супроводжувалося б "одноголосним голосуванням щодо фінансування", яке, за словами одного дипломата, "іншими словами, створить механізм щорічного вето". У відповідь Угорщині представники інших країн ЄС вказували, що щорічний перегляд був би "дієвим компромісом".



"Є угода": голова Євроради заявив про домовленість усіх 27 країн ЄС про 50 млрд євро для України