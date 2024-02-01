Важное решение, которое поддержали все 27 лидеров ЕС: Зеленский поблагодарил партнеров за 50 млрд евро помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров стран Европейского Союза за поддержку Украины и выделение нового пакета помощи на 50 миллиардов евро. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Благодарен Шарлю Мишелю (президент Европейского совета - ред.) и лидерам государств - членов ЕС за создание финансового инструмента для Украины Ukraine Facility объемом до 50 млрд евро на 2024-2027 годы - подчеркнул президент.

Президент отдельно подчеркнул, что решение было принято всеми 27 лидерами и что это очень важно.

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Очень важно, что решение было принято всеми 27 лидерами. Это в очередной раз доказывает мощное единство Евросоюза - подчеркнул глава государства.

По его словам, продолжение финансовой поддержки ЕС укрепит долгосрочную экономическую и финансовую стабильность Украины, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на россию.

Напомним,

Президент Европейского совета Шарль Мишель 1 февраля сообщил, что все 27 лидеров стран-членов Европейского Союза договорились о дополнительном пакете поддержки Украины объемом 50 миллиардов евро в рамках бюджета ЕС.