Важливе рішення, яке підтримали всі 27 лідерів ЄС: Зеленський подякував партнерам за 50 млрд євро допомоги Україні
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський наголошує, що пакет допомоги на 50 мільярдів євро зміцнить довгострокову економічну та фінансову стабільність України, що не менш важливо, ніж військова допомога та санкційний тиск на росію.
Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам країнам Європейського Союзу за підтримку України ти виділення нового пакету допомоги на 50 мільярдів євро. Про це глава держави написав на своїй сторінці у соцмережі Х, передає УНН.
Деталі
Вдячний Шарлю Мішелю (президент Європейської ради - ред.) і лідерам держав – членів ЄС за створення фінансового інструменту для України Ukraine Facility обсягом до 50 млрд євро на 2024–2027 роки
Президент окремо підкреслив, що рішення було ухвалене всіма 27 лідерами і що це дуже важливо.
Після вимог Угорщини: у ЄС погодилися на можливий перегляд програми на 50 млрд євро для України через два роки - ЗМІ01.02.24, 13:14 • 38770 переглядiв
Дуже важливо, що рішення було ухвалене всіма 27 лідерами. Це вкотре доводить потужну єдність Євросоюзу
За його словами, продовження фінансової підтримки ЄС зміцнить довгострокову економічну та фінансову стабільність України, що не менш важливо, ніж військова допомога та санкційний тиск на росію.
Нагадаємо
Президент Європейської ради Шарль Мішель 1 лютого повідомив, що усі 27 лідерів країн-членів Європейського Союзу домовилися про додатковий пакет підтримки України обсягом 50 мільярдів євро в межах бюджету ЄС.