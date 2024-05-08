"Тривожні новини": у Білому домі відреагували на спробу замаху на Зеленського
Київ • УНН
Речниця Білого дому назвала затримання двох полковників, які готували замах на Президента України, "дуже тривожною новиною" і заявила, що США раді, що замаху вдалося запобігти.
Коментуючи затримання двох полковників Управління державної охорони, які готували вбивство Президента України, речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр назвала це тривожними новинами. Про це вона сказала під час брифінгу 7 травня, пише УНН з посиланням на Голос Америки.
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"Це, безумовно, дуже тривожна новина, і звісно, ми раді, що потенційній спробі вбити президента вдалося запобігти", - заявила Жан-Пʼєр.
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Окрім того, коментуючи бойкот церемонії інавгурації володимира путіна, речниця Білого дому заявила, що США проігнорували запрошення на церемонію присяги через вторгнення росії в Україну.
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"Під керівництвом путіна росія розпочала цю жорстоку та неспровоковану війну, а російська влада вдалася до драконівських репресій усередині країни, а також до агресивних дій за кордоном. І тому я думаю, що ми тут дуже чітко висловилися", - зауважила посадовиця.
"Ми, звичайно ж, не вважаємо ті вибори вільними й демократичними, але він - президент росії, і він буде далі на тій посаді", - повідомив раніше представник Держдепу США Метью Міллер.