"Тревожные новости": в Белом доме отреагировали на попытку покушения на Зеленского

Комментируя задержание двух полковников Управления государственной охраны, которые готовили убийство Президента Украины, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала это тревожными новостями. Об этом она сказала во время брифинга 7 мая, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

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"Это, безусловно, очень тревожная новость, и конечно, мы рады, что потенциальную попытку убить президента удалось предотвратить", - заявила Жан-Пьер.

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Кроме того, комментируя бойкот церемонии инаугурации владимира путина, пресс-секретарь Белого дома заявила, что США проигнорировали приглашение на церемонию присяги из-за вторжения россии в Украину.

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"Под руководством путина россия начала эту жестокую и неспровоцированную войну, а российская власть прибегла к драконовским репрессиям внутри страны, а также к агрессивным действиям за рубежом. И поэтому я думаю, что мы здесь очень четко высказались", - отметила чиновница.

"Мы, конечно же, не считаем те выборы свободными и демократическими, но он - президент россии, и он будет дальше на той должности", - сообщил ранее представитель Госдепа США Мэтью Миллер.