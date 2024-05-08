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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Тревожные новости": в Белом доме отреагировали на попытку покушения на Зеленского

"Тревожные новости": в Белом доме отреагировали на попытку покушения на Зеленского

Киев  •  УНН

8 мая 2024, 14:03  •  6984 просмотра

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Пресс-секретарь Белого дома назвала задержание двух полковников, которые готовили покушение на Президента Украины, "очень тревожной новостью" и заявила, что США рады, что покушение удалось предотвратить.

Комментируя задержание двух полковников Управления государственной охраны, которые готовили убийство Президента Украины, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала это тревожными новостями. Об этом она сказала во время брифинга 7 мая, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

"Это, безусловно, очень тревожная новость, и конечно, мы рады, что потенциальную попытку убить президента удалось предотвратить", - заявила Жан-Пьер.

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Кроме того, комментируя бойкот церемонии инаугурации владимира путина, пресс-секретарь Белого дома заявила, что США проигнорировали приглашение на церемонию присяги из-за вторжения россии в Украину.

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"Под руководством путина россия начала эту жестокую и неспровоцированную войну, а российская власть прибегла к драконовским репрессиям внутри страны, а также к агрессивным действиям за рубежом. И поэтому я думаю, что мы здесь очень четко высказались", - отметила чиновница.

"Мы, конечно же, не считаем те выборы свободными и демократическими, но он - президент россии, и он будет дальше на той должности", - сообщил ранее представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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