Троє українців затримані в Японії за проникнення в заборонену зону Фукусіми-1

Київ • УНН

 • 1236 перегляди

Троє громадян України затримані в Японії за незаконне проникнення в порожній будинок у місті Окума, доступ до якого обмежений після аварії на АЕС Фукусіма-1. Вони транслювали свої дії в прямому ефірі на відеохостингу.

В Японії правоохоронці затримали трьох громадян України, які проникли у будівлю, доступ до якої був суворо обмежений після аварії на Фукусімі-1. Поліція розслідує подробиці інциденту, передає УНН з посиланням на NHK.

Вранці, 24 вересня, трьох підозрюваних української національності було заарештовано за підозрою у незаконному проникненні після того, як вони проникли до порожнього будинку в місті Окума, доступ до якого суворо обмежений через аварію на АЕС Фукусіма-1, що належить Tokyo Electric Power Company 

- говориться у повідомленні.

За даними правоохоронців, троє підозрюваних транслювали проникнення в пряму трансляцію на веб-сайті для обміну відео, і поліція наразі розслідує деталі інциденту.

За даними поліції, всі троє заарештованих є громадянами України:

• Анатолій Дивац (34 роки), який сказав, що є офісним працівником;

• Владислав Савінов (29), який сказав, що є водієм;

• Олександр Крюков (43), який сказав, що є електриком.

Їх підозрюють у незаконному проникненні після того, як вони вдерлися до порожнього будинку в місті Окума близько 7:30 ранку 24-го числа.

Зазначається, що увечері 23 вересня поліцейська дільниця Футаба, під юрисдикцією якої знаходиться місто, отримала анонімне повідомлення про те, що "відео, на якому іноземці входять у будинок, транслюється в прямому ефірі на YouTube". Правоохоронці встановили місце події на основі відеозапису та знайшли трьох осіб у будинку вранці 24 вересня. Чоловіків заарештували на місці. Під час допиту поліцією підозрювані визнали свою провину.

Порожній будинок на місці події розташований у зоні, куди важко повернутися, доступ до якої суворо обмежений після ядерної аварії, і наразі поліція розслідує подробиці того, що сталося.

Доповнення

В італійському регіоні Емілія-Романья затримано ймовірного причетного до детонації трубопроводів "Північний потік" (Nord Stream). Це українець Сергій К., який за даними слідства, нібито перебував на борту вітрильника.

У Севастополі співробітники ФСБ затримали 22-річного місцевого мешканця через його активність у соціальних мережах та Telegram. Йому інкримінують "екстремізм".

Павло Зінченко

