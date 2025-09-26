Троє українців затримані в Японії за проникнення в заборонену зону Фукусіми-1

В Японії правоохоронці затримали трьох громадян України, які проникли у будівлю, доступ до якої був суворо обмежений після аварії на Фукусімі-1. Поліція розслідує подробиці інциденту, передає УНН з посиланням на NHK.

Вранці, 24 вересня, трьох підозрюваних української національності було заарештовано за підозрою у незаконному проникненні після того, як вони проникли до порожнього будинку в місті Окума, доступ до якого суворо обмежений через аварію на АЕС Фукусіма-1, що належить Tokyo Electric Power Company - говориться у повідомленні.

За даними правоохоронців, троє підозрюваних транслювали проникнення в пряму трансляцію на веб-сайті для обміну відео, і поліція наразі розслідує деталі інциденту.

За даними поліції, всі троє заарештованих є громадянами України:

• Анатолій Дивац (34 роки), який сказав, що є офісним працівником;

• Владислав Савінов (29), який сказав, що є водієм;

• Олександр Крюков (43), який сказав, що є електриком.

Їх підозрюють у незаконному проникненні після того, як вони вдерлися до порожнього будинку в місті Окума близько 7:30 ранку 24-го числа.

Зазначається, що увечері 23 вересня поліцейська дільниця Футаба, під юрисдикцією якої знаходиться місто, отримала анонімне повідомлення про те, що "відео, на якому іноземці входять у будинок, транслюється в прямому ефірі на YouTube". Правоохоронці встановили місце події на основі відеозапису та знайшли трьох осіб у будинку вранці 24 вересня. Чоловіків заарештували на місці. Під час допиту поліцією підозрювані визнали свою провину.

Порожній будинок на місці події розташований у зоні, куди важко повернутися, доступ до якої суворо обмежений після ядерної аварії, і наразі поліція розслідує подробиці того, що сталося.

