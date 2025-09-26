$41.490.08
14:33
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть
Эксклюзив
14:01
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчас
26 сентября, 12:45
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – Telegraph
Эксклюзив
26 сентября, 09:46
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ Зимы
26 сентября, 09:01
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
Эксклюзив
26 сентября, 06:40
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
Эксклюзив
26 сентября, 05:30
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Трое украинцев задержаны в Японии за проникновение в запретную зону Фукусимы-1

Киев • УНН

 • 996 просмотра

Трое граждан Украины задержаны в Японии за незаконное проникновение в пустой дом в городе Окума, доступ к которому ограничен после аварии на АЭС Фукусима-1. Они транслировали свои действия в прямом эфире на видеохостинге.

Трое украинцев задержаны в Японии за проникновение в запретную зону Фукусимы-1

В Японии правоохранители задержали трех граждан Украины, проникших в здание, доступ к которому был строго ограничен после аварии на Фукусиме-1. Полиция расследует подробности инцидента, передает УНН со ссылкой на NHK.

Утром, 24 сентября, трое подозреваемых украинской национальности были арестованы по подозрению в незаконном проникновении после того, как они проникли в пустой дом в городе Окума, доступ к которому строго ограничен из-за аварии на АЭС Фукусима-1, принадлежащей Tokyo Electric Power Company 

- говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, трое подозреваемых транслировали проникновение в прямую трансляцию на веб-сайте для обмена видео, и полиция сейчас расследует детали инцидента.

По данным полиции, все трое арестованных являются гражданами Украины:

• Анатолий Дивац (34 года), который сказал, что является офисным работником;

• Владислав Савинов (29), который сказал, что является водителем;

• Александр Крюков (43), который сказал, что является электриком.

Их подозревают в незаконном проникновении после того, как они ворвались в пустой дом в городе Окума около 7:30 утра 24-го числа.

Отмечается, что вечером 23 сентября полицейский участок Футаба, под юрисдикцией которого находится город, получил анонимное сообщение о том, что "видео, на котором иностранцы входят в дом, транслируется в прямом эфире на YouTube". Правоохранители установили место происшествия на основе видеозаписи и нашли трех человек в доме утром 24 сентября. Мужчин арестовали на месте. Во время допроса полицией подозреваемые признали свою вину.

Пустой дом на месте происшествия расположен в зоне, куда трудно вернуться, доступ к которой строго ограничен после ядерной аварии, и сейчас полиция расследует подробности произошедшего.

Дополнение

В итальянском регионе Эмилия-Романья задержан предполагаемый причастный к детонации трубопроводов "Северный поток" (Nord Stream). Это украинец Сергей К., который, по данным следствия, якобы находился на борту парусника.

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали 22-летнего местного жителя из-за его активности в социальных сетях и Telegram. Ему инкриминируют "экстремизм".

Павел Зинченко

