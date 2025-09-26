Трое украинцев задержаны в Японии за проникновение в запретную зону Фукусимы-1

В Японии правоохранители задержали трех граждан Украины, проникших в здание, доступ к которому был строго ограничен после аварии на Фукусиме-1. Полиция расследует подробности инцидента, передает УНН со ссылкой на NHK.

Утром, 24 сентября, трое подозреваемых украинской национальности были арестованы по подозрению в незаконном проникновении после того, как они проникли в пустой дом в городе Окума, доступ к которому строго ограничен из-за аварии на АЭС Фукусима-1, принадлежащей Tokyo Electric Power Company - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, трое подозреваемых транслировали проникновение в прямую трансляцию на веб-сайте для обмена видео, и полиция сейчас расследует детали инцидента.

По данным полиции, все трое арестованных являются гражданами Украины:

• Анатолий Дивац (34 года), который сказал, что является офисным работником;

• Владислав Савинов (29), который сказал, что является водителем;

• Александр Крюков (43), который сказал, что является электриком.

Их подозревают в незаконном проникновении после того, как они ворвались в пустой дом в городе Окума около 7:30 утра 24-го числа.

Отмечается, что вечером 23 сентября полицейский участок Футаба, под юрисдикцией которого находится город, получил анонимное сообщение о том, что "видео, на котором иностранцы входят в дом, транслируется в прямом эфире на YouTube". Правоохранители установили место происшествия на основе видеозаписи и нашли трех человек в доме утром 24 сентября. Мужчин арестовали на месте. Во время допроса полицией подозреваемые признали свою вину.

Пустой дом на месте происшествия расположен в зоне, куда трудно вернуться, доступ к которой строго ограничен после ядерной аварии, и сейчас полиция расследует подробности произошедшего.

