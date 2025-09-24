Трамп замінив портрет Байдена на пристрій для автопідпису у західному крилі Білого дому

$41.380.00
48.800.07
ukenru
18:42 • 2606 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
14:27 • 11757 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 18664 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 20188 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 22094 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 36511 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 18815 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 35547 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 18396 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 18591 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
4м/с
61%
756мм
Популярнi новини
На Донеччині росіяни розстріляли сім’ю цивільних і захопили в заручники дитину - військовіVideo24 вересня, 09:57 • 5812 перегляди
Трамп перекладає відповідальність за війну в Україні на Європу та НАТО - The Telegraph24 вересня, 10:22 • 6218 перегляди
Угорщина не збирається відмовлятися від російської нафти, навіть якщо Трамп попросить24 вересня, 10:41 • 13558 перегляди
російські війська атакували навчальний підрозділ ЗСУ двома ракетами "Іскандер": деталі24 вересня, 12:46 • 4534 перегляди
Зеленського підштовхують до повернення земель, які Україна не відвоювала влітку 2023 - CNN13:41 • 6976 перегляди
Публікації
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики24 вересня, 11:04 • 36511 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось24 вересня, 09:04 • 37102 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 35547 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 46077 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 54756 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Денис Прокопенко
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Китай
Іран
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 39560 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 99382 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 58931 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 72777 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 124379 перегляди
Актуальне
The Guardian
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Fox News
E-6 Mercury

Трамп замінив портрет Байдена на пристрій для автопідпису у західному крилі Білого дому

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Президент США Дональд Трамп замінив портрет Джо Байдена на президентській алеї слави на фото пристрою, що автоматично ставить підпис Байдена. Це сталося після доручення Трампа розслідувати використання автопідпису Байденом для офіційних документів через сумніви щодо його когнітивного стану.

Трамп замінив портрет Байдена на пристрій для автопідпису у західному крилі Білого дому

Президент США Дональд Трамп замінив портрет експрезидента Джо Байдена на президентській алеї слави в західному крилі Білого дому на фото пристрою, який автоматично ставить підпис Байдена. Відповідне відео опублікувала помічниця Трампа Марго Мартін, передає УНН.

Президентська алея слави з'явилася на колонаді Західного крила. Зачекайте… 

- написала Мартін, додавши відео, де замість фото Байдена фото пристрою, який автоматично ставить підпис Байдена.

Доповнення

У червні Трамп доручив провести розслідування щодо використання автопідпису колишнім президентом країни Джо Байденом для підпису офіційних документів, ставлячи під сумнів його когнітивний стан під час перебування на посаді.

Зокрема, увага приділяється використанню автопідпису для підписання понад 1 тис. 200 президентських документів, включаючи укази, помилування та призначення суддів.

"Незважаючи на когнітивні порушення Байдена, його адміністрація видала понад 1 тис. 200 президентських документів, призначила 235 суддів до федеральних судів та здійснила більше помилувань і пом'якшень покарань, ніж будь-яка інша адміністрація в історії США", - ідеться у заяві Білого дому.

Трамп ініціював розслідування використання автопідпису Байденом05.06.25, 11:00 • 2512 переглядiв

Павло Башинський

Новини Світу
Білий дім
Дональд Трамп
Джо Байден
Сполучені Штати Америки