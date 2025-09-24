Трамп замінив портрет Байдена на пристрій для автопідпису у західному крилі Білого дому

Президент США Дональд Трамп замінив портрет експрезидента Джо Байдена на президентській алеї слави в західному крилі Білого дому на фото пристрою, який автоматично ставить підпис Байдена. Відповідне відео опублікувала помічниця Трампа Марго Мартін, передає УНН.

Президентська алея слави з'явилася на колонаді Західного крила. Зачекайте… - написала Мартін, додавши відео, де замість фото Байдена фото пристрою, який автоматично ставить підпис Байдена.

У червні Трамп доручив провести розслідування щодо використання автопідпису колишнім президентом країни Джо Байденом для підпису офіційних документів, ставлячи під сумнів його когнітивний стан під час перебування на посаді.

Зокрема, увага приділяється використанню автопідпису для підписання понад 1 тис. 200 президентських документів, включаючи укази, помилування та призначення суддів.

"Незважаючи на когнітивні порушення Байдена, його адміністрація видала понад 1 тис. 200 президентських документів, призначила 235 суддів до федеральних судів та здійснила більше помилувань і пом'якшень покарань, ніж будь-яка інша адміністрація в історії США", - ідеться у заяві Білого дому.

