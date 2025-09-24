$41.380.00
48.800.07
ukenru
18:42 • 3436 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
14:27 • 12185 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 19091 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 20551 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 22370 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 36888 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 18884 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 35799 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 18413 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 18600 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
Трамп заменил портрет Байдена на устройство для автоподписи в западном крыле Белого дома

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Президент США Дональд Трамп заменил портрет Джо Байдена на президентской аллее славы на фото устройства, автоматически ставящего подпись Байдена. Это произошло после поручения Трампа расследовать использование автоподписи Байденом для официальных документов из-за сомнений относительно его когнитивного состояния.

Трамп заменил портрет Байдена на устройство для автоподписи в западном крыле Белого дома

Президент США Дональд Трамп заменил портрет экс-президента Джо Байдена на президентской аллее славы в западном крыле Белого дома на фото устройства, которое автоматически ставит подпись Байдена. Соответствующее видео опубликовала помощница Трампа Марго Мартин, передает УНН.

Президентская аллея славы появилась на колоннаде Западного крыла. Подождите… 

- написала Мартин, добавив видео, где вместо фото Байдена фото устройства, которое автоматически ставит подпись Байдена.

Дополнение

В июне Трамп поручил провести расследование относительно использования автоподписи бывшим президентом страны Джо Байденом для подписи официальных документов, ставя под сомнение его когнитивное состояние во время пребывания в должности.

В частности, внимание уделяется использованию автоподписи для подписания более 1 тыс. 200 президентских документов, включая указы, помилования и назначения судей.

"Несмотря на когнитивные нарушения Байдена, его администрация издала более 1 тыс. 200 президентских документов, назначила 235 судей в федеральные суды и осуществила больше помилований и смягчений наказаний, чем любая другая администрация в истории США", - говорится в заявлении Белого дома.

Трамп инициировал расследование использования автоподписи Байденом05.06.25, 11:00 • 2512 просмотров

Павел Башинский

Новости Мира
Белый дом
Дональд Трамп
Джо Байден
Соединённые Штаты