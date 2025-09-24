Трамп заменил портрет Байдена на устройство для автоподписи в западном крыле Белого дома
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заменил портрет Джо Байдена на президентской аллее славы на фото устройства, автоматически ставящего подпись Байдена. Это произошло после поручения Трампа расследовать использование автоподписи Байденом для официальных документов из-за сомнений относительно его когнитивного состояния.
Президент США Дональд Трамп заменил портрет экс-президента Джо Байдена на президентской аллее славы в западном крыле Белого дома на фото устройства, которое автоматически ставит подпись Байдена. Соответствующее видео опубликовала помощница Трампа Марго Мартин, передает УНН.
Президентская аллея славы появилась на колоннаде Западного крыла. Подождите…
Дополнение
В июне Трамп поручил провести расследование относительно использования автоподписи бывшим президентом страны Джо Байденом для подписи официальных документов, ставя под сомнение его когнитивное состояние во время пребывания в должности.
В частности, внимание уделяется использованию автоподписи для подписания более 1 тыс. 200 президентских документов, включая указы, помилования и назначения судей.
"Несмотря на когнитивные нарушения Байдена, его администрация издала более 1 тыс. 200 президентских документов, назначила 235 судей в федеральные суды и осуществила больше помилований и смягчений наказаний, чем любая другая администрация в истории США", - говорится в заявлении Белого дома.
Трамп инициировал расследование использования автоподписи Байденом05.06.25, 11:00 • 2512 просмотров