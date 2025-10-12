Трамп закликав розслідувати "український імпічмент" 2019 року
За словами президента США, "український імпічмент щодо нього був "набагато більшою незаконною аферою, ніж Вотергейт". Трамп щиро сподівається, що відповідні органи, включно з Конгресом, "розслідують це питання".
Президент США Дональд Трамп закликав розслідувати обставини так званого "українського імпічменту" 2019 року. Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, "український імпічмент (щодо мене!) був набагато більшою незаконною аферою, ніж Вотергейт".
Я щиро сподіваюся, що відповідні органи, включно з Конгресом, розслідують це питання
Він також назвав тодішнього заступника голови Комітету з розвідки Палати представників Адама Шиффа "нечесним і корумпованим".
"Так багато законів і процедур було порушено й просто зламано", - резюмував Трамп.
Нагадаємо
Перша спроба імпічменту Трампа сталася під час його першої каденції у 2019 році. Тоді демократи звинуватили його в тому, що під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським він тиснув на Київ, вимагаючи розслідувати діяльність сім’ї Джо Байдена - зокрема, його сина Гантера - в Україні. Це розцінювали як використання посади президента США у власних політичних інтересах.
Цього року конгресмен від штату Мічиган Шрі Танедар (Демократична партія) подав до Палати представників США статті про імпічмент президента Дональда Трампа. На думку політика, Трамп, зокрема, винен у незаконному скороченні фінансування урядових відомств через Департамент ефективності уряду без дозволу Конгресу, агресивній тарифній політиці, тиску на журналістів, хабарництві, втручанні в роботу судової системи, незаконному зборі особистої інформації громадян та перевищенні повноважень.
