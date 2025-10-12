$41.510.00
Трамп закликав розслідувати "український імпічмент" 2019 року

Київ • УНН

 • 128 перегляди

За словами президента США, "український імпічмент щодо нього був "набагато більшою незаконною аферою, ніж Вотергейт". Трамп щиро сподівається, що відповідні органи, включно з Конгресом, "розслідують це питання".

Президент США Дональд Трамп закликав розслідувати обставини так званого "українського імпічменту" 2019 року. Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, "український імпічмент (щодо мене!) був набагато більшою незаконною аферою, ніж Вотергейт".

Я щиро сподіваюся, що відповідні органи, включно з Конгресом, розслідують це питання

- зазначив глава Білого дому.

Він також назвав тодішнього заступника голови Комітету з розвідки Палати представників Адама Шиффа "нечесним і корумпованим".

"Так багато законів і процедур було порушено й просто зламано", - резюмував Трамп.

Нагадаємо

Перша спроба імпічменту Трампа сталася під час його першої каденції у 2019 році. Тоді демократи звинуватили його в тому, що під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським він тиснув на Київ, вимагаючи розслідувати діяльність сім’ї Джо Байдена - зокрема, його сина Гантера - в Україні. Це розцінювали як використання посади президента США у власних політичних інтересах.

Цього року конгресмен від штату Мічиган Шрі Танедар (Демократична партія) подав до Палати представників США статті про імпічмент президента Дональда Трампа. На думку політика, Трамп, зокрема, винен у незаконному скороченні фінансування урядових відомств через Департамент ефективності уряду без дозволу Конгресу, агресивній тарифній політиці, тиску на журналістів, хабарництві, втручанні в роботу судової системи, незаконному зборі особистої інформації громадян та перевищенні повноважень.

Трамп назвав "абсурдними" ініціативи демократів щодо імпічменту02.05.25, 09:28 • 5423 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Палата представників США
Конгрес США
Дональд Трамп
Джо Байден
Володимир Зеленський
Україна