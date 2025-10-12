Трамп призвал расследовать "украинский импичмент" 2019 года
Киев • УНН
По словам президента США, "украинский импичмент в отношении него был "гораздо большей незаконной аферой, чем Уотергейт". Трамп искренне надеется, что соответствующие органы, включая Конгресс, "расследуют этот вопрос".
Президент США Дональд Трамп призвал расследовать обстоятельства так называемого "украинского импичмента" 2019 года. Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает УНН.
Детали
По его словам, "украинский импичмент (в отношении меня!) был гораздо большей незаконной аферой, чем Уотергейт".
Я искренне надеюсь, что соответствующие органы, включая Конгресс, расследуют этот вопрос
Он также назвал тогдашнего заместителя председателя Комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа "нечестным и коррумпированным".
"Так много законов и процедур было нарушено и просто сломано", - резюмировал Трамп.
Напомним
Первая попытка импичмента Трампа произошла во время его первой каденции в 2019 году. Тогда демократы обвинили его в том, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским он давил на Киев, требуя расследовать деятельность семьи Джо Байдена - в частности, его сына Хантера - в Украине. Это расценивалось как использование должности президента США в собственных политических интересах.
В этом году конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар (Демократическая партия) подал в Палату представителей США статьи об импичменте президента Дональда Трампа. По мнению политика, Трамп, в частности, виновен в незаконном сокращении финансирования правительственных ведомств через Департамент эффективности правительства без разрешения Конгресса, агрессивной тарифной политике, давлении на журналистов, взяточничестве, вмешательстве в работу судебной системы, незаконном сборе личной информации граждан и превышении полномочий.
