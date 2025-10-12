$41.510.00
Украина выбрала представительницу на Детское Евровидение-2025: кто поедет в Грузию
16:23 • 6478 просмотра
"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с Зеленским
Эксклюзив
14:28 • 16697 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
12 октября, 12:27 • 15299 просмотра
Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской области
11 октября, 16:00 • 70819 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмы
11 октября, 14:06 • 95951 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 51398 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 52400 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 41041 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ "Башнефть", который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 30435 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трамп призвал расследовать "украинский импичмент" 2019 года

Киев • УНН

 • 168 просмотра

По словам президента США, "украинский импичмент в отношении него был "гораздо большей незаконной аферой, чем Уотергейт". Трамп искренне надеется, что соответствующие органы, включая Конгресс, "расследуют этот вопрос".

Трамп призвал расследовать "украинский импичмент" 2019 года

Президент США Дональд Трамп призвал расследовать обстоятельства так называемого "украинского импичмента" 2019 года. Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает УНН.

Детали

По его словам, "украинский импичмент (в отношении меня!) был гораздо большей незаконной аферой, чем Уотергейт".

Я искренне надеюсь, что соответствующие органы, включая Конгресс, расследуют этот вопрос

- отметил глава Белого дома.

Он также назвал тогдашнего заместителя председателя Комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа "нечестным и коррумпированным".

"Так много законов и процедур было нарушено и просто сломано", - резюмировал Трамп.

Напомним

Первая попытка импичмента Трампа произошла во время его первой каденции в 2019 году. Тогда демократы обвинили его в том, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским он давил на Киев, требуя расследовать деятельность семьи Джо Байдена - в частности, его сына Хантера - в Украине. Это расценивалось как использование должности президента США в собственных политических интересах.

В этом году конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар (Демократическая партия) подал в Палату представителей США статьи об импичменте президента Дональда Трампа. По мнению политика, Трамп, в частности, виновен в незаконном сокращении финансирования правительственных ведомств через Департамент эффективности правительства без разрешения Конгресса, агрессивной тарифной политике, давлении на журналистов, взяточничестве, вмешательстве в работу судебной системы, незаконном сборе личной информации граждан и превышении полномочий.

Трамп назвал "абсурдными" инициативы демократов по импичменту02.05.25, 09:28 • 5423 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Джо Байден
Владимир Зеленский
Украина