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Financial Times

Трамп відновив "Президентський тест" у школах США: що зміниться для учнів

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Президент США відновив "Президентський тест" на фізичну підготовку в державних школах. Цей крок є частиною мети "відновити нагальність поліпшення здоров'я всіх американців".

Трамп відновив "Президентський тест" у школах США: що зміниться для учнів

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким відновив в державних школах країни т.зв "Президентський тест" на фізичну підготовку. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

Відповідно до заяви адміністрації президента США, цей крок є частиною мети "відновити нагальність поліпшення здоров'я всіх американців".

Даний тест вперше було запроваджено в 1966 році, коли президентом США був Ліндон Джонсон, представник Демократичної партії. У 2012 році Барак Обама, який теж був обраний від демократів, замінив "Президентський тест" на фізичну підготовку програмою під назвою "Президентська програма фізичної підготовки молоді". Вона була менш зосереджена на стандартизованих показниках фізичної підготовки.

Ставлення до "Президентського тесту" в американському суспільстві було неоднозначним - деякі експерти критикували його за надмірну жорстокість щодо учнів. Зокрема, йшлось про те, що діти одного віку можуть мати дуже різний зріст або перебувати на різних стадіях розвитку.

Також зазначалось, що зосередження уваги на балах може призвести до того, що деякі діти взагалі відмовляться від фізичних вправ. Так, Жаклін Гудвей, професор кінезіології в Мічиганському державному університеті та експерт з моторного розвитку дітей, заявила, що фітнес-освіта повинна бути спрямована не тільки на те, як швидко діти можуть бігати або як далеко вони можуть розтягнутися.

Ми повинні забезпечити, щоб наші діти мали навички, знання та поведінку, необхідні для фізичної активності та фізичної форми впродовж усього життя

- йдеться в її заяві.

Водночас Лора Річардсон, доцент Мічиганського державного університету, зазначає, що вчителі потребують більше ресурсів для заохочення руху та більше часу для фізичного виховання протягом навчального дня.

Це особливо важливо в середній і старшій школі, додала вона, коли фізична активність, як правило, знижується, а час, проведений за екраном, часто збільшується

 - каже експерт.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив про будівництво нового бального залу на території Білого дому. Очікувана вартість реалізації проекту - 200 млн доларів.

Євген Устименко

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