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Financial Times

Трамп возобновил "Президентский тест" в школах США: что изменится для учеников

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Президент США возобновил "Президентский тест" на физическую подготовку в государственных школах. Этот шаг является частью цели "восстановить срочность улучшения здоровья всех американцев".

Трамп возобновил "Президентский тест" в школах США: что изменится для учеников

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым восстановил в государственных школах страны т.н. "Президентский тест" на физическую подготовку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Согласно заявлению администрации президента США, этот шаг является частью цели "восстановить актуальность улучшения здоровья всех американцев".

Данный тест впервые был введен в 1966 году, когда президентом США был Линдон Джонсон, представитель Демократической партии. В 2012 году Барак Обама, который тоже был избран от демократов, заменил "Президентский тест" на физическую подготовку программой под названием "Президентская программа физической подготовки молодежи". Она была менее сосредоточена на стандартизированных показателях физической подготовки.

Отношение к "Президентскому тесту" в американском обществе было неоднозначным - некоторые эксперты критиковали его за чрезмерную жестокость по отношению к учащимся. В частности, речь шла о том, что дети одного возраста могут иметь очень разный рост или находиться на разных стадиях развития.

Также отмечалось, что сосредоточение внимания на баллах может привести к тому, что некоторые дети вообще откажутся от физических упражнений. Так, Жаклин Гудвей, профессор кинезиологии в Мичиганском государственном университете и эксперт по моторному развитию детей, заявила, что фитнес-образование должно быть направлено не только на то, как быстро дети могут бегать или как далеко они могут растянуться.

Мы должны обеспечить, чтобы наши дети имели навыки, знания и поведение, необходимые для физической активности и физической формы на протяжении всей жизни

- говорится в ее заявлении.

В то же время Лора Ричардсон, доцент Мичиганского государственного университета, отмечает, что учителя нуждаются в большем количестве ресурсов для поощрения движения и больше времени для физического воспитания в течение учебного дня.

Это особенно важно в средней и старшей школе, добавила она, когда физическая активность, как правило, снижается, а время, проведенное за экраном, часто увеличивается

 - говорит эксперт.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о строительстве нового бального зала на территории Белого дома. Ожидаемая стоимость реализации проекта - 200 млн долларов.

Евгений Устименко

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