В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
05:30 • 2936 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 19267 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 32638 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 42763 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 42699 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 187494 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 106417 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 193954 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 201224 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Трамп сьогодні виступить із важливою заявою - Білий дім

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Президент США Дональд Трамп зробить важливу заяву сьогодні, 2 серпня, о 21:00 за київським часом. Зміст заяви не розголошується, але вона відбудеться після закінчення терміну, наданого путіну щодо миру в Україні.

Трамп сьогодні виступить із важливою заявою - Білий дім

Президент США Дональд Трамп сьогодні, 2 серпня виступить із важливою заявою. Про це заявила пресслужба Білого лому, пише УНН.

Деталі

Сьогодні, 2 вересня 2025 року, о 2:00 за Вашингтоном (21:00 за Києвом) президент США Дональд Трамп виступить із заявою.

Про що саме буде говорити Трамп  наразі не повідомляється.

Нагадаємо

Сьогодні спливає термін, який Трамп надав путіну для здійснення кроків у напрямку миру в Україні.

Президент США не залишає надії укласти угоду та припинити агресивні військові дії росії в Україні. Нещодавно з'явилась інформація, що у США припинення війни росії в Україні очікують до 8 серпня. Цю інформацію підтвердив провідний дипломат США в Раді Безпеки ООН.

Ольга Розгон

