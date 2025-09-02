Трамп сьогодні виступить із важливою заявою - Білий дім

Президент США Дональд Трамп сьогодні, 2 серпня виступить із важливою заявою. Про це заявила пресслужба Білого лому, пише УНН.

Деталі

Сьогодні, 2 вересня 2025 року, о 2:00 за Вашингтоном (21:00 за Києвом) президент США Дональд Трамп виступить із заявою.

Про що саме буде говорити Трамп наразі не повідомляється.

Нагадаємо

Сьогодні спливає термін, який Трамп надав путіну для здійснення кроків у напрямку миру в Україні.

Президент США не залишає надії укласти угоду та припинити агресивні військові дії росії в Україні. Нещодавно з'явилась інформація, що у США припинення війни росії в Україні очікують до 8 серпня. Цю інформацію підтвердив провідний дипломат США в Раді Безпеки ООН.