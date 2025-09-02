$41.320.06
Трамп сегодня выступит с важным заявлением - Белый дом

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Президент США Дональд Трамп сделает важное заявление сегодня, 2 августа, в 21:00 по киевскому времени. Содержание заявления не разглашается, но оно состоится после истечения срока, предоставленного путину по миру в Украине.

Президент США Дональд Трамп сегодня, 2 августа, выступит с важным заявлением. Об этом заявила пресс-служба Белого дома, пишет УНН.

Детали

Сегодня, 2 сентября 2025 года, в 2:00 по Вашингтону (21:00 по Киеву) президент США Дональд Трамп выступит с заявлением.

О чем именно будет говорить Трамп, пока не сообщается.

Напомним

Сегодня истекает срок, который Трамп предоставил путину для осуществления шагов в направлении мира в Украине.

Президент США не оставляет надежды заключить соглашение и прекратить агрессивные военные действия россии в Украине. Недавно появилась информация, что в США прекращения войны россии в Украине ожидают до 8 августа. Эту информацию подтвердил ведущий дипломат США в Совете Безопасности ООН.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Киев