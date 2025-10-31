Трамп просуває глобальну цифрову економіку без тарифів
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп закріпив положення про захист цифрової торгівлі від податків у торговельних угодах з Малайзією, Камбоджею та Таїландом. Ця ініціатива спрямована на підтримку американських технологічних компаній та утримання глобального впливу в сфері електронних послуг.
Деталі
Адміністрація Трампа вважає, що наш дефіцит у торгівлі товарами був нав'язаний несправедливо, але наш профіцит у торгівлі послугами був справедливо зароблений і хоче зберегти профіцит наших послуг, одночасно зменшуючи дефіцит товарів
Цифровий експорт торік зріс до понад 4,77 трильйона доларів, майже на 10% більше, ніж у 2023 році, і є найшвидше зростаючим сегментом світової торгівлі. За словами експертів, нові положення США спрямовані на підтримку американських технологічних компаній та утримання глобального впливу в сфері електронних послуг, одночасно блокуючи введення тарифів на цифрові передачі.
Всі три країни Південно-Східної Азії погодилися підтримати постійне продовження угоди СОТ, відомої як "мораторій на митні збори на електронні передачі". Ця ініціатива відображає прагнення США зберегти перевагу у швидко зростаючій сфері цифрової економіки.
