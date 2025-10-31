Трамп просуває глобальну цифрову економіку без тарифів

$42.080.01
30 жовтня, 22:19 • 9174 перегляди
росіяни влучили у дев'ятиповерхівку у Сумах, є поранені та руйнування – ОВАPhoto
30 жовтня, 16:50 • 24487 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго завтра в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
30 жовтня, 16:31 • 33131 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 26271 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
30 жовтня, 13:07 • 29515 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 56398 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 11513 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 27354 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 25276 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 28257 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
Популярнi новини
Як у Києві та областях відключатимуть світло 31 жовтня: оприлюднено графікиVideo30 жовтня, 19:14 • 4244 перегляди
Йшли 16 км босоніж: підрозділ “Білі янголи” евакуювали подружжя, яке вийшло з фронтового Торського30 жовтня, 19:21 • 3806 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 10740 перегляди
Вже п’ять ударів: ворог атакує Суми ударними безпілотниками, є постраждалі30 жовтня, 21:17 • 2686 перегляди
Командири рф страчують солдатів, які відмовляються воювати в Україні – розслідування "Верстки"02:35 • 4658 перегляди
Публікації
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 40422 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 56399 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40 • 53202 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 113851 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 103541 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Густаво Петро
Тім Кук
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Велика Британія
Китай
Ізраїль
УНН Lite
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 10781 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 43895 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 49966 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 73178 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 76789 перегляди
Трамп просуває глобальну цифрову економіку без тарифів

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Президент США Дональд Трамп закріпив положення про захист цифрової торгівлі від податків у торговельних угодах з Малайзією, Камбоджею та Таїландом. Ця ініціатива спрямована на підтримку американських технологічних компаній та утримання глобального впливу в сфері електронних послуг.

Трамп просуває глобальну цифрову економіку без тарифів

Президент США Дональд Трамп у торговельних угодах із Малайзією, Камбоджею та Таїландом закріпив положення про захист цифрової торгівлі від податків і дискримінації. Мова йде про онлайн-послуги, соціальні мережі, потокові сервіси та хмарне сховище, які перетинають кордони без додаткових мит. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Адміністрація Трампа вважає, що наш дефіцит у торгівлі товарами був нав'язаний несправедливо, але наш профіцит у торгівлі послугами був справедливо зароблений і хоче зберегти профіцит наших послуг, одночасно зменшуючи дефіцит товарів 

– сказав Анупам Чандер, професор права та технологій у Джорджтаунському університеті.

Трамп з розмахом влаштував святкування Геловіну у Білому домі попри призупинення роботи уряду – АР31.10.25, 03:39 • 1092 перегляди

Цифровий експорт торік зріс до понад 4,77 трильйона доларів, майже на 10% більше, ніж у 2023 році, і є найшвидше зростаючим сегментом світової торгівлі. За словами експертів, нові положення США спрямовані на підтримку американських технологічних компаній та утримання глобального впливу в сфері електронних послуг, одночасно блокуючи введення тарифів на цифрові передачі.

Всі три країни Південно-Східної Азії погодилися підтримати постійне продовження угоди СОТ, відомої як "мораторій на митні збори на електронні передачі". Ця ініціатива відображає прагнення США зберегти перевагу у швидко зростаючій сфері цифрової економіки.

Трамп натякає на велику нафтогазову угоду з Китаєм після послаблення торговельного конфлікту30.10.25, 17:14 • 19123 перегляди

Степан Гафтко

