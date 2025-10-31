Трамп просуває глобальну цифрову економіку без тарифів

Президент США Дональд Трамп у торговельних угодах із Малайзією, Камбоджею та Таїландом закріпив положення про захист цифрової торгівлі від податків і дискримінації. Мова йде про онлайн-послуги, соціальні мережі, потокові сервіси та хмарне сховище, які перетинають кордони без додаткових мит. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Адміністрація Трампа вважає, що наш дефіцит у торгівлі товарами був нав'язаний несправедливо, але наш профіцит у торгівлі послугами був справедливо зароблений і хоче зберегти профіцит наших послуг, одночасно зменшуючи дефіцит товарів – сказав Анупам Чандер, професор права та технологій у Джорджтаунському університеті.

Цифровий експорт торік зріс до понад 4,77 трильйона доларів, майже на 10% більше, ніж у 2023 році, і є найшвидше зростаючим сегментом світової торгівлі. За словами експертів, нові положення США спрямовані на підтримку американських технологічних компаній та утримання глобального впливу в сфері електронних послуг, одночасно блокуючи введення тарифів на цифрові передачі.

Всі три країни Південно-Східної Азії погодилися підтримати постійне продовження угоди СОТ, відомої як "мораторій на митні збори на електронні передачі". Ця ініціатива відображає прагнення США зберегти перевагу у швидко зростаючій сфері цифрової економіки.

