Трамп продвигает глобальную цифровую экономику без тарифов

Президент США Дональд Трамп в торговых соглашениях с Малайзией, Камбоджей и Таиландом закрепил положения о защите цифровой торговли от налогов и дискриминации. Речь идет об онлайн-услугах, социальных сетях, потоковых сервисах и облачном хранилище, которые пересекают границы без дополнительных пошлин. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Администрация Трампа считает, что наш дефицит в торговле товарами был навязан несправедливо, но наш профицит в торговле услугами был справедливо заработан и хочет сохранить профицит наших услуг, одновременно уменьшая дефицит товаров – сказал Анупам Чандер, профессор права и технологий в Джорджтаунском университете.

Цифровой экспорт в прошлом году вырос до более чем 4,77 триллиона долларов, почти на 10% больше, чем в 2023 году, и является самым быстрорастущим сегментом мировой торговли. По словам экспертов, новые положения США направлены на поддержку американских технологических компаний и удержание глобального влияния в сфере электронных услуг, одновременно блокируя введение тарифов на цифровые передачи.

Все три страны Юго-Восточной Азии согласились поддержать постоянное продление соглашения ВТО, известного как «мораторий на таможенные сборы на электронные передачи». Эта инициатива отражает стремление США сохранить преимущество в быстрорастущей сфере цифровой экономики.

