Трамп продвигает глобальную цифровую экономику без тарифов

$42.080.01
48.980.00
ukenru
30 октября, 22:19 • 11152 просмотра
Россияне попали в девятиэтажку в Сумах, есть раненые и разрушения – ОВАPhoto
30 октября, 16:50 • 27790 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
30 октября, 16:31 • 34532 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 27593 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
30 октября, 13:07 • 30529 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 57503 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 11742 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 27493 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 25691 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 28333 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Шли 16 км босиком: подразделение «Белые ангелы» эвакуировало супругов, вышедших из фронтового Торского30 октября, 19:21 • 5634 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 11947 просмотра
Уже пять ударов: враг атакует Сумы ударными беспилотниками, есть пострадавшие30 октября, 21:17 • 4566 просмотра
В Южной Испании зафиксировали редкую иберийскую рысь с белой шерстью23:29 • 2688 просмотра
Командиры РФ казнят солдат, отказывающихся воевать в Украине – расследование "Вёрстки"02:35 • 9686 просмотра
публикации
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 41296 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 57499 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине30 октября, 08:40 • 54181 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 114508 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 104268 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Густаво Петро
Тим Кук
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Китай
Великобритания
Япония
Реклама
УНН Lite
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 12004 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 44392 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 50365 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 73526 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 77114 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Фильм
Социальная сеть
Дипломатка

Трамп продвигает глобальную цифровую экономику без тарифов

Киев • УНН

 • 962 просмотра

Президент США Дональд Трамп закрепил положения о защите цифровой торговли от налогов в торговых соглашениях с Малайзией, Камбоджей и Таиландом. Эта инициатива направлена на поддержку американских технологических компаний и удержание глобального влияния в сфере электронных услуг.

Трамп продвигает глобальную цифровую экономику без тарифов

Президент США Дональд Трамп в торговых соглашениях с Малайзией, Камбоджей и Таиландом закрепил положения о защите цифровой торговли от налогов и дискриминации. Речь идет об онлайн-услугах, социальных сетях, потоковых сервисах и облачном хранилище, которые пересекают границы без дополнительных пошлин. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Администрация Трампа считает, что наш дефицит в торговле товарами был навязан несправедливо, но наш профицит в торговле услугами был справедливо заработан и хочет сохранить профицит наших услуг, одновременно уменьшая дефицит товаров 

– сказал Анупам Чандер, профессор права и технологий в Джорджтаунском университете.

Трамп с размахом устроил празднование Хэллоуина в Белом доме, несмотря на приостановку работы правительства – АР31.10.25, 03:39 • 1468 просмотров

Цифровой экспорт в прошлом году вырос до более чем 4,77 триллиона долларов, почти на 10% больше, чем в 2023 году, и является самым быстрорастущим сегментом мировой торговли. По словам экспертов, новые положения США направлены на поддержку американских технологических компаний и удержание глобального влияния в сфере электронных услуг, одновременно блокируя введение тарифов на цифровые передачи.

Все три страны Юго-Восточной Азии согласились поддержать постоянное продление соглашения ВТО, известного как «мораторий на таможенные сборы на электронные передачи». Эта инициатива отражает стремление США сохранить преимущество в быстрорастущей сфере цифровой экономики.

Трамп намекает на крупную нефтегазовую сделку с Китаем после ослабления торгового конфликта30.10.25, 17:14 • 19150 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитика
Техника
Тренд
Социальная сеть
Камбоджа
Всемирная торговая организация
Малайзия
Bloomberg L.P.
Таиланд
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты