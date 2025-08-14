Трамп давно прагнув зустрічі з путіним, але ризикує "потрапити в пастку" - The Atlantic

Президент США Дональд Трамп давно прагнув особистої зустрічі з російським диктатором володимиром путіним, аби обговорити питання завершення війни рф проти України, і путін погодився на пропозицію глави Білого дому. Про це пише The Atlantic, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що Трамп "може потрапити в пастку", яку російський лідер "розставляє на американській землі".

путін уже переміг. Він лідер держави-ізгоя, і він зустрінеться на американській землі з президентом Сполучених Штатів. Трамп хоче угоди. І якщо він не зможе її досягти зараз, він може повністю відмовитися від неї – сказав колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон.

Видання вказує, що путін не виявив жодних ознак готовності піти на поступки щодо своїх позицій: він хоче, щоб росія зберегла завойовану нею територію, а Україна відмовилася від гарантій безпеки, які могли б запобігти повторному нападу москви.

Пообіцявши припинити війну під час своєї кампанії, Трамп, перш за все, відчайдушно хоче, щоб бойові дії припинилися, і спостерігачі побоюються, що в результаті він може погодитися на умови путіна незалежно від того, чого хоче Україна - пише автор статті.

За його словами, якщо Президент України Володимир Зеленський відхилить угоду, "якою б односторонньою вона не була", Київ в очах Трампа стане головною перешкодою на шляху до миру, і це може призвести до того, що Трамп "знову обрушить свій гнів на Зеленського".

Очевидно, що стратегія путіна полягає в тому, щоб затягувати. ... Мій найбільший страх - це погана угода, яку Зеленський відхилить, а потім стане поганим хлопцем, і що тоді Трамп, знову у своїй класичній суміші помсти та марнославства повернеться проти України - сказав сенатор-демократ Річард Блюменталь.

ЗМІ також зазначає, що Трамп "чітко дав зрозуміти, що хоче миру".

"Він також хоче Нобелівську премію миру. Кілька його найближчих союзників сказали, що той факт, що президент Барак Обама отримав її, обурює Трампа. ... Тож Трамп бачить можливість в Україні", - резюмує автор.

Нагадаємо

За інформацією The Times, США і росія обговорюють модель завершення війни в Україні, що нагадує ізраїльський контроль над Західним берегом річки Йордан. Ідея передбачає економічне та військове управління окупованими територіями росією без формального усунення українського суверенітету.

США тимчасово зняли з рф обмеження на фінансові транзакції, пов’язані з підготовкою саміту на Алясці