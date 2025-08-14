Трамп давно прагнув зустрічі з путіним, але ризикує "потрапити в пастку" - The Atlantic

$41.430.02
48.080.12
ukenru
13 серпня, 19:25 • 7530 перегляди
Кабмін пропонує встановити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 19621 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 28170 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 30551 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 35300 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 72711 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 75611 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 143620 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 65590 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 119889 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
0м/с
78%
756мм
Популярнi новини
Консультації Трампа з європейськими лідерами тривали понад годину – канцелярія президента Польщі13 серпня, 16:32 • 5744 перегляди
Німеччина профінансує пакет американської зброї для України на $500 мільйонів13 серпня, 16:35 • 8428 перегляди
Голова Євроради підвів підсумки онлайн-консультації європейських лідерів з Трампом13 серпня, 17:23 • 7406 перегляди
Наступні дні і тижні можуть бути вирішальними для України – президент Фінляндії Стубб13 серпня, 18:22 • 5690 перегляди
США мають намір запропонувати росії розробку рідкісноземельних мінералів на Алясці - The Telegraph13 серпня, 18:50 • 9154 перегляди
Публікації
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 143619 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 119888 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 111601 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 122526 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 93865 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 20982 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 43874 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 97505 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 114157 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 47190 перегляди
Актуальне
WhatsApp
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат
The Guardian
Brent

Трамп давно прагнув зустрічі з путіним, але ризикує "потрапити в пастку" - The Atlantic

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Дональд Трамп прагне зустрічі з володимиром путіним для завершення війни рф проти України, на яку путін погодився. Експерти побоюються, що Трамп може піти на поступки путіну, і це призведе до "поганої угоди", яку Україна може відхилити.

Трамп давно прагнув зустрічі з путіним, але ризикує "потрапити в пастку" - The Atlantic

Президент США Дональд Трамп давно прагнув особистої зустрічі з російським диктатором володимиром путіним, аби обговорити питання завершення війни рф проти України, і путін погодився на пропозицію глави Білого дому. Про це пише The Atlantic, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що Трамп "може потрапити в пастку", яку російський лідер "розставляє на американській землі".

путін уже переміг. Він лідер держави-ізгоя, і він зустрінеться на американській землі з президентом Сполучених Штатів. Трамп хоче угоди. І якщо він не зможе її досягти зараз, він може повністю відмовитися від неї

– сказав колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон.

Видання вказує, що путін не виявив жодних ознак готовності піти на поступки щодо своїх позицій: він хоче, щоб росія зберегла завойовану нею територію, а Україна відмовилася від гарантій безпеки, які могли б запобігти повторному нападу москви.

Пообіцявши припинити війну під час своєї кампанії, Трамп, перш за все, відчайдушно хоче, щоб бойові дії припинилися, і спостерігачі побоюються, що в результаті він може погодитися на умови путіна незалежно від того, чого хоче Україна

- пише автор статті.

За його словами, якщо Президент України Володимир Зеленський відхилить угоду, "якою б односторонньою вона не була", Київ в очах Трампа стане головною перешкодою на шляху до миру, і це може призвести до того, що Трамп "знову обрушить свій гнів на Зеленського".

Очевидно, що стратегія путіна полягає в тому, щоб затягувати. ... Мій найбільший страх - це погана угода, яку Зеленський відхилить, а потім стане поганим хлопцем, і що тоді Трамп, знову у своїй класичній суміші помсти та марнославства повернеться проти України

- сказав сенатор-демократ Річард Блюменталь.

ЗМІ також зазначає, що Трамп "чітко дав зрозуміти, що хоче миру".

"Він також хоче Нобелівську премію миру. Кілька його найближчих союзників сказали, що той факт, що президент Барак Обама отримав її, обурює Трампа. ... Тож Трамп бачить можливість в Україні", - резюмує автор.

Нагадаємо

За інформацією The Times, США і росія обговорюють модель завершення війни в Україні, що нагадує ізраїльський контроль над Західним берегом річки Йордан. Ідея передбачає економічне та військове управління окупованими територіями росією без формального усунення українського суверенітету.

США тимчасово зняли з рф обмеження на фінансові транзакції, пов’язані з підготовкою саміту на Алясці13.08.25, 22:12 • 2834 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Барак Обама
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна