13 августа, 19:25 • 7506 просмотра
Кабмин предлагает установить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 19584 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 28138 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 30521 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 35273 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 72691 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 75593 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 143597 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 65573 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 119868 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Дональд Трамп стремится к встрече с Владимиром Путиным для завершения войны РФ против Украины, на которую Путин согласился. Эксперты опасаются, что Трамп может пойти на уступки Путину, и это приведет к "плохой сделке", которую Украина может отклонить.

Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic

Президент США Дональд Трамп давно стремился к личной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопрос завершения войны РФ против Украины, и Путин согласился на предложение главы Белого дома. Об этом пишет The Atlantic, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что Трамп "может попасть в ловушку", которую российский лидер "расставляет на американской земле".

Путин уже победил. Он лидер государства-изгоя, и он встретится на американской земле с президентом Соединенных Штатов. Трамп хочет сделки. И если он не сможет ее достичь сейчас, он может полностью отказаться от нее

– сказал бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Издание указывает, что Путин не выявил никаких признаков готовности пойти на уступки по своим позициям: он хочет, чтобы Россия сохранила завоеванную ею территорию, а Украина отказалась от гарантий безопасности, которые могли бы предотвратить повторное нападение Москвы.

Пообещав прекратить войну во время своей кампании, Трамп, прежде всего, отчаянно хочет, чтобы боевые действия прекратились, и наблюдатели опасаются, что в результате он может согласиться на условия Путина независимо от того, чего хочет Украина

- пишет автор статьи.

По его словам, если Президент Украины Владимир Зеленский отклонит соглашение, "каким бы односторонним оно ни было", Киев в глазах Трампа станет главным препятствием на пути к миру, и это может привести к тому, что Трамп "снова обрушит свой гнев на Зеленского".

Очевидно, что стратегия Путина заключается в том, чтобы затягивать. ... Мой самый большой страх - это плохая сделка, которую Зеленский отклонит, а потом станет плохим парнем, и что тогда Трамп, снова в своей классической смеси мести и тщеславия вернется против Украины

- сказал сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

СМИ также отмечает, что Трамп "четко дал понять, что хочет мира".

"Он также хочет Нобелевскую премию мира. Несколько его ближайших союзников сказали, что тот факт, что президент Барак Обама получил ее, возмущает Трампа. ... Так что Трамп видит возможность в Украине", - резюмирует автор.

Напомним

По информации The Times, США и Россия обсуждают модель завершения войны в Украине, напоминающую израильский контроль над Западным берегом реки Иордан. Идея предусматривает экономическое и военное управление оккупированными территориями Россией без формального устранения украинского суверенитета.

США временно сняли с рф ограничения на финансовые транзакции, связанные с подготовкой саммита на Аляске13.08.25, 22:12 • 2834 просмотра

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Барак Обама
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина