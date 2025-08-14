Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic

Президент США Дональд Трамп давно стремился к личной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопрос завершения войны РФ против Украины, и Путин согласился на предложение главы Белого дома. Об этом пишет The Atlantic, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что Трамп "может попасть в ловушку", которую российский лидер "расставляет на американской земле".

Путин уже победил. Он лидер государства-изгоя, и он встретится на американской земле с президентом Соединенных Штатов. Трамп хочет сделки. И если он не сможет ее достичь сейчас, он может полностью отказаться от нее – сказал бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Издание указывает, что Путин не выявил никаких признаков готовности пойти на уступки по своим позициям: он хочет, чтобы Россия сохранила завоеванную ею территорию, а Украина отказалась от гарантий безопасности, которые могли бы предотвратить повторное нападение Москвы.

Пообещав прекратить войну во время своей кампании, Трамп, прежде всего, отчаянно хочет, чтобы боевые действия прекратились, и наблюдатели опасаются, что в результате он может согласиться на условия Путина независимо от того, чего хочет Украина - пишет автор статьи.

По его словам, если Президент Украины Владимир Зеленский отклонит соглашение, "каким бы односторонним оно ни было", Киев в глазах Трампа станет главным препятствием на пути к миру, и это может привести к тому, что Трамп "снова обрушит свой гнев на Зеленского".

Очевидно, что стратегия Путина заключается в том, чтобы затягивать. ... Мой самый большой страх - это плохая сделка, которую Зеленский отклонит, а потом станет плохим парнем, и что тогда Трамп, снова в своей классической смеси мести и тщеславия вернется против Украины - сказал сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

СМИ также отмечает, что Трамп "четко дал понять, что хочет мира".

"Он также хочет Нобелевскую премию мира. Несколько его ближайших союзников сказали, что тот факт, что президент Барак Обама получил ее, возмущает Трампа. ... Так что Трамп видит возможность в Украине", - резюмирует автор.

Напомним

