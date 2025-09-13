Трамп і путін можуть зустрітися у Малайзії наступного місяця - ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і прем'єр-міністр Китаю Лі Цян відвідають Малайзію наступного місяця для участі в 47-му саміті Асоціаці] держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). Про це повідомляє New Straits Times, інформує УНН.

Деталі

За словами прем'єр-міністра Малайзії Датука Сері Анвара Ібрагіма, російський диктатор володимир путін "серйозно розглядає" можливість участі в зустрічі.

Нам пощастило. Незважаючи на тарифну проблему, президент Дональд Трамп зателефонував і повідомив мені, що відвідає Малайзію наступного місяця, щоб це збіглося із зустріччю АСЕАН. Прем'єр Лі Цян також буде присутній - зазначив Анвар.

Він підкреслив, що путін зустрівся з ним у Пекіні та сказав, що серйозно розглядає можливість приїзду до Малайзії.

Нагадаємо

Днями президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляв, що планує переговори з очільником кремля володимиром путіним і запевняє, що зможе "владнати" війну між Україною та росією.

У липні Трамп не виключав можливості тристоронньої зустрічі між Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором володимиром путіним.

