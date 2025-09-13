$41.310.10
19:25 • 5338 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
17:47 • 12634 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
17:37 • 12167 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 21342 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 29003 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 30121 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 27980 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 23002 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 32246 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 20256 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
The New York Times

Трамп і путін можуть зустрітися у Малайзії наступного місяця - ЗМІ

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Китаю Лі Цян відвідають 47-й саміт АСЕАН у Малайзії. Прем'єр-міністр Малайзії заявив, що путін також розглядає можливість участі в зустрічі.

Трамп і путін можуть зустрітися у Малайзії наступного місяця - ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і прем'єр-міністр Китаю Лі Цян відвідають Малайзію наступного місяця для участі в 47-му саміті Асоціаці] держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). Про це повідомляє New Straits Times, інформує УНН.

Деталі

За словами прем'єр-міністра Малайзії Датука Сері Анвара Ібрагіма, російський диктатор володимир путін "серйозно розглядає" можливість участі в зустрічі.

Нам пощастило. Незважаючи на тарифну проблему, президент Дональд Трамп зателефонував і повідомив мені, що відвідає Малайзію наступного місяця, щоб це збіглося із зустріччю АСЕАН. Прем'єр Лі Цян також буде присутній

- зазначив Анвар.

Він підкреслив, що путін зустрівся з ним у Пекіні та сказав, що серйозно розглядає можливість приїзду до Малайзії.

Нагадаємо

Днями президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляв, що планує переговори з очільником кремля володимиром путіним і запевняє, що зможе "владнати" війну між Україною та росією.

У липні Трамп не виключав можливості тристоронньої зустрічі між Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором володимиром путіним.

Зустріч Сі та путіна в Пекіні підкреслила їх тісні зв'язки - Bloomberg02.09.25, 09:27 • 5698 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Лі Цян
Малайзія
Пекін
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна