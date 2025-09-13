Трамп и Путин могут встретиться в Малайзии в следующем месяце - СМИ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и премьер-министр Китая Ли Цян посетят Малайзию в следующем месяце для участия в 47-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщает New Straits Times, информирует УНН.

По словам премьер-министра Малайзии Датука Сери Анвара Ибрагима, российский диктатор владимир путин "серьезно рассматривает" возможность участия во встрече.

Нам повезло. Несмотря на тарифную проблему, президент Дональд Трамп позвонил и сообщил мне, что посетит Малайзию в следующем месяце, чтобы это совпало со встречей АСЕАН. Премьер Ли Цян также будет присутствовать - отметил Анвар.

Он подчеркнул, что путин встретился с ним в Пекине и сказал, что серьезно рассматривает возможность приезда в Малайзию.

На днях президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявлял, что планирует переговоры с главой кремля владимиром путиным и уверяет, что сможет "уладить" войну между Украиной и россией.

В июле Трамп не исключал возможности трехсторонней встречи между Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором владимиром путиным.

