Трамп и Путин могут встретиться в Малайзии в следующем месяце - СМИ

$41.310.10
48.270.03
ukenru
19:25 • 6092 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
17:47 • 13698 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
17:37 • 12868 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 22266 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 30014 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 30319 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 28196 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 23066 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 32291 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 20300 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.1м/с
54%
757мм
Популярные новости
Без дождей, еще тепло днем, но ночи – осенние: Диденко о погоде на выходных12 сентября, 14:18 • 4102 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 14477 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 14135 просмотра
В этом году ракеты "Кинжал" часто попадают не туда, куда хочет рф - источники в Генштабе12 сентября, 16:09 • 6600 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей17:22 • 10124 просмотра
публикации
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей17:22 • 10163 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 14185 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 22272 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 14531 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 30020 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Кит Келлог
Радослав Сикорский
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 30020 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 36673 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 84145 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 45708 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 51337 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Старлинк
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс

Трамп и Путин могут встретиться в Малайзии в следующем месяце - СМИ

Киев • УНН

 • 358 просмотра

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Китая Ли Цян посетят 47-й саммит АСЕАН в Малайзии. Премьер-министр Малайзии заявил, что Путин также рассматривает возможность участия во встрече.

Трамп и Путин могут встретиться в Малайзии в следующем месяце - СМИ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и премьер-министр Китая Ли Цян посетят Малайзию в следующем месяце для участия в 47-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщает New Straits Times, информирует УНН.

Подробности

По словам премьер-министра Малайзии Датука Сери Анвара Ибрагима, российский диктатор владимир путин "серьезно рассматривает" возможность участия во встрече.

Нам повезло. Несмотря на тарифную проблему, президент Дональд Трамп позвонил и сообщил мне, что посетит Малайзию в следующем месяце, чтобы это совпало со встречей АСЕАН. Премьер Ли Цян также будет присутствовать

- отметил Анвар.

Он подчеркнул, что путин встретился с ним в Пекине и сказал, что серьезно рассматривает возможность приезда в Малайзию.

Напомним

На днях президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявлял, что планирует переговоры с главой кремля владимиром путиным и уверяет, что сможет "уладить" войну между Украиной и россией.

В июле Трамп не исключал возможности трехсторонней встречи между Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором владимиром путиным.

Встреча Си и путина в Пекине подчеркнула их тесные связи - Bloomberg02.09.25, 09:27 • 5700 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Ли Цян
Малайзия
Пекин
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты
Украина