Тіло загиблого в Ірландії українця Вадима Давиденка незабаром повернуть додому - посольство
Київ • УНН
Родина загиблого українця Вадима Давиденка зустрілася з консулом та ірландськими службами в Дубліні для обговорення репатріації тіла. Повернення тіла до України очікується найближчим часом після завершення необхідних слідчих дій.
Родина загиблого українця Вадима Давиденка цього тижня перебувала у Дубліні, де разом із консулом та ірландськими службами обговорила кроки щодо репатріації тіла. Його до України найближчим часом, після завершення необхідних слідчих дій.
Про це повідомило посольство України в Ірландії, пише УНН.
Деталі
Як вказано, цього тижня в Дубліні перебувала родина загиблого Вадима Давиденка. Разом із консулом вони зустрілися з представниками поліції Ірландії, місцевої Служби у справах дітей та сім’ї та інших відповідних служб. Також за участі посла України в Ірландії було обговорено подальші кроки щодо необхідних бюрократичних процедур.
Після завершення необхідних слідчих дій та отримання відповідних дозволів від компетентних ірландських органів буде здійснено репатріацію тіла Вадима Давиденка до України. Очікується, що це відбудеться найближчим часом
У відомстві додали, що продовжують продовжує підтримувати тісний контакт із родиною загиблого та ірландськими установами та надають всебічну допомогу.
Нагадаємо
В Ірландії 17-річний український хлопець загинув унаслідок насильницького інциденту із застосуванням ножа або холодної зброї в будинку на півночі Дубліна. Ще одного підлітка доставили до лікарні з очевидними різаними пораненнями. Сомалійця, якого підозрюють у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка, затримали в центрі для біженців.