Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для суду
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
МАГАТЕ після атаки рф на Україну зафіксувало пошкодження критичних для ядерної безпеки підстанцій
Російські атаки вночі пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: є зміни у графіку – Укрзалізниця
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
Тіло загиблого в Ірландії українця Вадима Давиденка незабаром повернуть додому - посольство

Київ • УНН

 • 1448 перегляди

Родина загиблого українця Вадима Давиденка зустрілася з консулом та ірландськими службами в Дубліні для обговорення репатріації тіла. Повернення тіла до України очікується найближчим часом після завершення необхідних слідчих дій.

Тіло загиблого в Ірландії українця Вадима Давиденка незабаром повернуть додому - посольство

Родина загиблого українця Вадима Давиденка цього тижня перебувала у Дубліні, де разом із консулом та ірландськими службами обговорила кроки щодо репатріації тіла. Його до України найближчим часом, після завершення необхідних слідчих дій.

Про це повідомило посольство України в Ірландії, пише УНН.

Деталі

Як вказано, цього тижня в Дубліні перебувала родина загиблого Вадима Давиденка. Разом із консулом вони зустрілися з представниками поліції Ірландії, місцевої Служби у справах дітей та сім’ї та інших відповідних служб. Також за участі посла України в Ірландії було обговорено подальші кроки щодо необхідних бюрократичних процедур.

Після завершення необхідних слідчих дій та отримання відповідних дозволів від компетентних ірландських органів буде здійснено репатріацію тіла Вадима Давиденка до України. Очікується, що це відбудеться найближчим часом

 - повідомили у посольстві.

У відомстві додали, що продовжують продовжує підтримувати тісний контакт із родиною загиблого та ірландськими установами та надають всебічну допомогу.

Нагадаємо

В Ірландії 17-річний український хлопець загинув унаслідок насильницького інциденту із застосуванням ножа або холодної зброї в будинку на півночі Дубліна. Ще одного підлітка доставили до лікарні з очевидними різаними пораненнями.  Сомалійця, якого підозрюють у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка, затримали в центрі для біженців.

Альона Уткіна

Суспільство
Сутички
Ірландія
Україна