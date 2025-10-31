$42.080.01
Эксклюзив
10:56 • 9278 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
10:52 • 5208 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
09:39 • 14218 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
08:46 • 21348 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
07:56 • 12589 просмотра
За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"
07:53 • 23008 просмотра
россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора - Reuters
07:20 • 21606 просмотра
В Украину идет теплая погода с дождями в некоторых регионах: синоптик озвучила прогноз на 1 и 2 ноября
06:45 • 24210 просмотра
МАГАТЭ после атаки рф на Украину зафиксировало повреждение критических для ядерной безопасности подстанций
05:58 • 21029 просмотра
Российские атаки ночью повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях: есть изменения в графике – Укрзализныця
30 октября, 16:50 • 43725 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Тело погибшего в Ирландии украинца Вадима Давыденко вскоре вернут домой - посольство

Киев • УНН

 • 762 просмотра

Семья погибшего украинца Вадима Давыденко встретилась с консулом и ирландскими службами в Дублине для обсуждения репатриации тела. Возвращение тела в Украину ожидается в ближайшее время после завершения необходимых следственных действий.

Тело погибшего в Ирландии украинца Вадима Давыденко вскоре вернут домой - посольство

Семья погибшего украинца Вадима Давиденко на этой неделе находилась в Дублине, где вместе с консулом и ирландскими службами обсудила шаги по репатриации тела. Его в Украину в ближайшее время, после завершения необходимых следственных действий.

Об этом сообщило посольство Украины в Ирландии, пишет УНН.

Детали

Как указано, на этой неделе в Дублине находилась семья погибшего Вадима Давиденко. Вместе с консулом они встретились с представителями полиции Ирландии, местной Службы по делам детей и семьи и других соответствующих служб. Также при участии посла Украины в Ирландии были обсуждены дальнейшие шаги по необходимым бюрократическим процедурам.

После завершения необходимых следственных действий и получения соответствующих разрешений от компетентных ирландских органов будет осуществлена репатриация тела Вадима Давиденко в Украину. Ожидается, что это произойдет в ближайшее время

 - сообщили в посольстве.

В ведомстве добавили, что продолжают поддерживать тесный контакт с семьей погибшего и ирландскими учреждениями и оказывают всестороннюю помощь.

Напомним

В Ирландии 17-летний украинский парень погиб в результате насильственного инцидента с применением ножа или холодного оружия в доме на севере Дублина. Еще один подросток был доставлен в больницу с очевидными резаными ранениями.  Сомалийца, подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давиденко, задержали в центре для беженцев.

Алена Уткина

Общество
Столкновения
Республика Ирландия
Украина