Тело погибшего в Ирландии украинца Вадима Давыденко вскоре вернут домой - посольство

Семья погибшего украинца Вадима Давиденко на этой неделе находилась в Дублине, где вместе с консулом и ирландскими службами обсудила шаги по репатриации тела. Его в Украину в ближайшее время, после завершения необходимых следственных действий.

Об этом сообщило посольство Украины в Ирландии, пишет УНН.

Детали

Как указано, на этой неделе в Дублине находилась семья погибшего Вадима Давиденко. Вместе с консулом они встретились с представителями полиции Ирландии, местной Службы по делам детей и семьи и других соответствующих служб. Также при участии посла Украины в Ирландии были обсуждены дальнейшие шаги по необходимым бюрократическим процедурам.

После завершения необходимых следственных действий и получения соответствующих разрешений от компетентных ирландских органов будет осуществлена репатриация тела Вадима Давиденко в Украину. Ожидается, что это произойдет в ближайшее время - сообщили в посольстве.

В ведомстве добавили, что продолжают поддерживать тесный контакт с семьей погибшего и ирландскими учреждениями и оказывают всестороннюю помощь.

Напомним

В Ирландии 17-летний украинский парень погиб в результате насильственного инцидента с применением ножа или холодного оружия в доме на севере Дублина. Еще один подросток был доставлен в больницу с очевидными резаными ранениями. Сомалийца, подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давиденко, задержали в центре для беженцев.