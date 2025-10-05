"Тяжка ніч": на Черкащині збили 13 дронів, частина області без світла

$41.280.00
48.500.00
ukenru
4 жовтня, 23:20 • 14593 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 47729 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 105467 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 95697 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 99724 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 123394 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 97544 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 45751 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 53346 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 35665 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1.5м/с
87%
744мм
Популярнi новини
росіяни втратили доступ до чистої питної води - Служба зовнішньої розвідки України4 жовтня, 22:58 • 13007 перегляди
Аеропорт Вільнюса закрили через невідомі літаючі об'єктиPhoto4 жовтня, 23:39 • 16220 перегляди
Олімпійська чемпіонка Оксана Баюл продає у США свій розкішний 100-річний особняк Photo5 жовтня, 00:13 • 17145 перегляди
Глава МЗС Туреччини прогнозує переговорний прорив у війні росії проти України через кілька місяців02:37 • 12715 перегляди
В росії злетів Міг-31К: ракетна загроза для всієї України03:13 • 12474 перегляди
Публікації
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 105475 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 65059 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 77422 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 123396 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 97545 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Садовий
Іван Федоров
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Донецька область
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Чехія
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 38100 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 36202 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 95701 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 47254 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 49422 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Ту-95
«Калібр» (сімейство ракет)
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»

"Тяжка ніч": на Черкащині збили 13 дронів, частина області без світла

Київ • УНН

 • 1200 перегляди

Внаслідок атаки рф на Черкащину в ніч на 5 жовтня частина області залишилася без електропостачання. 13 російських БпЛА було знешкоджено, але падіння дрона пошкодило лінії електропередач у Черкаському районі.

"Тяжка ніч": на Черкащині збили 13 дронів, частина області без світла

У ніч проти неділі, 5 жовтня армія рф атакувала Черкащину. Внаслідок обстрілу частина області залишилась без електропостачання. Про це інформує начальник Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець у своєму Telegram, передає УНН.

Тяжка ніч. Сім годин на тривозі – через масований комбінований обстріл нашої країни з боку рф

- йдеться у дописі чиновника. 

За словами очільника ОВА, на Черкащині працювали сили та засоби протиповітряної оборони.

13 російських БпЛА знешкодили. Травмованих немає. Це найголовніше. Водночас у Черкаському районі внаслідок падіння дрона пошкоджено лінії електропередач

- повідомив Ігор Табурець.

Він повідомив, що частина абонентів без світла.

"Аварійні бригади "Обленерго" вже працюють. Обстеження території триває", - додав Табурець.

Нагадаємо

У ніч на 5 жовтня Росія атакувала Львів дронами та ракетами, внаслідок чого частина міста знеструмлена. 

Також внаслідок нічної атаки РФ на Запоріжжя 5 жовтня понад 73 тисячі абонентів залишилися без електропостачання. Енергетики планують відновити світло до кінця дня.

Віта Зеленецька

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Черкаська область
Україна
Запоріжжя
Львів