"Тяжка ніч": на Черкащині збили 13 дронів, частина області без світла
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф на Черкащину в ніч на 5 жовтня частина області залишилася без електропостачання. 13 російських БпЛА було знешкоджено, але падіння дрона пошкодило лінії електропередач у Черкаському районі.
У ніч проти неділі, 5 жовтня армія рф атакувала Черкащину. Внаслідок обстрілу частина області залишилась без електропостачання. Про це інформує начальник Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець у своєму Telegram, передає УНН.
Тяжка ніч. Сім годин на тривозі – через масований комбінований обстріл нашої країни з боку рф
За словами очільника ОВА, на Черкащині працювали сили та засоби протиповітряної оборони.
13 російських БпЛА знешкодили. Травмованих немає. Це найголовніше. Водночас у Черкаському районі внаслідок падіння дрона пошкоджено лінії електропередач
Він повідомив, що частина абонентів без світла.
"Аварійні бригади "Обленерго" вже працюють. Обстеження території триває", - додав Табурець.
Нагадаємо
У ніч на 5 жовтня Росія атакувала Львів дронами та ракетами, внаслідок чого частина міста знеструмлена.
Також внаслідок нічної атаки РФ на Запоріжжя 5 жовтня понад 73 тисячі абонентів залишилися без електропостачання. Енергетики планують відновити світло до кінця дня.