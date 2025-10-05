"Тяжелая ночь": в Черкасской области сбили 13 дронов, часть области без света
Киев • УНН
В результате атаки РФ на Черкасскую область в ночь на 5 октября часть области осталась без электроснабжения. 13 российских БПЛА были обезврежены, но падение дрона повредило линии электропередач в Черкасском районе.
В ночь на воскресенье, 5 октября, армия РФ атаковала Черкасскую область. В результате обстрела часть области осталась без электроснабжения. Об этом информирует начальник Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец в своем Telegram, передает УНН.
Тяжелая ночь. Семь часов на тревоге – из-за массированного комбинированного обстрела нашей страны со стороны РФ
По словам главы ОВА, в Черкасской области работали силы и средства противовоздушной обороны.
13 российских БпЛА обезвредили. Травмированных нет. Это самое главное. В то же время в Черкасском районе в результате падения дрона повреждены линии электропередач
Он сообщил, что часть абонентов без света.
"Аварийные бригады "Облэнерго" уже работают. Обследование территории продолжается", - добавил Табурец.
Напомним
В ночь на 5 октября Россия атаковала Львов дронами и ракетами, в результате чего часть города обесточена.
Также в результате ночной атаки РФ на Запорожье 5 октября более 73 тысяч абонентов остались без электроснабжения. Энергетики планируют восстановить свет до конца дня.