4 октября, 23:20 • 13689 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 46065 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 103737 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 94479 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 98985 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 122513 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 96765 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 45626 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 53297 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 35619 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
"Тяжелая ночь": в Черкасской области сбили 13 дронов, часть области без света

Киев • УНН

 • 790 просмотра

В результате атаки РФ на Черкасскую область в ночь на 5 октября часть области осталась без электроснабжения. 13 российских БПЛА были обезврежены, но падение дрона повредило линии электропередач в Черкасском районе.

"Тяжелая ночь": в Черкасской области сбили 13 дронов, часть области без света

В ночь на воскресенье, 5 октября, армия РФ атаковала Черкасскую область. В результате обстрела часть области осталась без электроснабжения. Об этом информирует начальник Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец в своем Telegram, передает УНН.

Тяжелая ночь. Семь часов на тревоге – из-за массированного комбинированного обстрела нашей страны со стороны РФ

- говорится в сообщении чиновника. 

По словам главы ОВА, в Черкасской области работали силы и средства противовоздушной обороны.

13 российских БпЛА обезвредили. Травмированных нет. Это самое главное. В то же время в Черкасском районе в результате падения дрона повреждены линии электропередач

- сообщил Игорь Табурец.

Он сообщил, что часть абонентов без света.

"Аварийные бригады "Облэнерго" уже работают. Обследование территории продолжается", - добавил Табурец.

Напомним

В ночь на 5 октября Россия атаковала Львов дронами и ракетами, в результате чего часть города обесточена. 

Также в результате ночной атаки РФ на Запорожье 5 октября более 73 тысяч абонентов остались без электроснабжения. Энергетики планируют восстановить свет до конца дня.

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Черкасская область
Украина
Запорожье
Львов