Tesla зіткнулася з новим судовим позовом через смертельну аварію: дверні ручки заблокували доступ

$42.150.06
48.520.22
ukenru
19:13 • 4106 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
16:45 • 11733 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
16:23 • 16148 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
16:14 • 16064 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
16:05 • 20473 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
14:48 • 15394 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
21 листопада, 13:06 • 16908 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
21 листопада, 12:43 • 16584 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38 • 33535 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
21 листопада, 10:22 • 20495 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.4м/с
93%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 30113 перегляди
Народила дитину та залишила її біля смітника: поліція почала розслідування щодо 15-річної жительки Житомира21 листопада, 11:09 • 10496 перегляди
"Від слів до справ": Кравченко повідомив про викриття у межах міжнародної співпраці схеми наживи шахраїв на громадянах ЄС на близько $250 тисячVideo21 листопада, 11:25 • 12434 перегляди
План має забезпечити достойний мир: Зеленський розповів про домовленість із лідерами Франції, Британії та Німеччини21 листопада, 12:55 • 16474 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo17:13 • 12288 перегляди
Публікації
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo18:00 • 10029 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo17:13 • 12337 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
16:05 • 20467 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 33533 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 32716 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo18:00 • 10029 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 30162 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 44732 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 46910 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 60443 перегляди
Актуальне
Техніка
Fox News
Dassault Rafale
Eurofighter Typhoon
Дипломатка

Tesla зіткнулася з новим судовим позовом через смертельну аварію: дверні ручки заблокували доступ

Київ • УНН

 • 942 перегляди

Проти Tesla подали позов у США після смертельної аварії, де конструкція дверних ручок Model 3 заблокувала рятувальникам доступ. Внаслідок цього загинула жінка, а її чоловік отримав важкі травми.

Tesla зіткнулася з новим судовим позовом через смертельну аварію: дверні ручки заблокували доступ

У США проти Tesla подали новий позов після смертельної аварії у Вашингтоні. Позивачі стверджують, що конструкція електричних дверних ручок Model 3 заблокувала рятувальникам доступ до салону, що призвело до загибелі жінки та важких травм її чоловіка. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У Федеральному суді штату Вашингтон подано черговий позов проти Tesla Inc. – компанію звинувачують у технічній несправності дверей електромобіля, яка, за твердженням позивачів, стала фатальною під час пожежної аварії в січні 2023 року.

Джеффрі та Венді Денніс поверталися додому на своєму Tesla Model 3, коли авто "раптово та швидко вийшло з-під контролю", врізалося в електричний стовп і спалахнуло. За даними позову, "унікальна та дефектна конструкція дверної ручки" зробила двері недоступними ззовні, ускладнивши рятувальні дії. Венді Денніс загинула на місці, її чоловік отримав тяжкі опіки.

У США зобов'язали Tesla виплатити 329 мільйонів доларів за смертельне ДТП з автопілотом04.08.25, 05:53 • 79274 перегляди

Кілька перехожих підбігли до автомобіля та спробували допомогти Джеффу та Венді Денніс, але дверні ручки Model 3 не працювали… Кілька людей навіть намагалися використати бейсбольну биту, щоб розбити вікна автомобіля, щоб допомогти 

– повідомили адвокати.

Схожі випадки вже були предметом попередніх позовів: у Вісконсині – після загибелі п’ятьох пасажирів Model S, у Каліфорнії – після смертельного інциденту з Cybertruck, а також після аварії в Муррієті, де вижив лише один із чотирьох підлітків.

Позов проти Tesla: родини звинувачують дверні ручки Cybertruck у загибелі трьох студентів04.10.25, 15:54 • 11442 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуАвто
Техніка
Дорожньо-транспортна пригода
Бренд
Вісконсин
Tesla Cybertruck
Tesla Inc
Bloomberg
Каліфорнія
Сполучені Штати Америки