Tesla зіткнулася з новим судовим позовом через смертельну аварію: дверні ручки заблокували доступ

У США проти Tesla подали новий позов після смертельної аварії у Вашингтоні. Позивачі стверджують, що конструкція електричних дверних ручок Model 3 заблокувала рятувальникам доступ до салону, що призвело до загибелі жінки та важких травм її чоловіка. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У Федеральному суді штату Вашингтон подано черговий позов проти Tesla Inc. – компанію звинувачують у технічній несправності дверей електромобіля, яка, за твердженням позивачів, стала фатальною під час пожежної аварії в січні 2023 року.

Джеффрі та Венді Денніс поверталися додому на своєму Tesla Model 3, коли авто "раптово та швидко вийшло з-під контролю", врізалося в електричний стовп і спалахнуло. За даними позову, "унікальна та дефектна конструкція дверної ручки" зробила двері недоступними ззовні, ускладнивши рятувальні дії. Венді Денніс загинула на місці, її чоловік отримав тяжкі опіки.

Кілька перехожих підбігли до автомобіля та спробували допомогти Джеффу та Венді Денніс, але дверні ручки Model 3 не працювали… Кілька людей навіть намагалися використати бейсбольну биту, щоб розбити вікна автомобіля, щоб допомогти – повідомили адвокати.

Схожі випадки вже були предметом попередніх позовів: у Вісконсині – після загибелі п’ятьох пасажирів Model S, у Каліфорнії – після смертельного інциденту з Cybertruck, а також після аварії в Муррієті, де вижив лише один із чотирьох підлітків.

