Tesla столкнулась с новым судебным иском из-за смертельной аварии: дверные ручки заблокировали доступ
Киев • УНН
Против Tesla подали иск в США после смертельной аварии, где конструкция дверных ручек Model 3 заблокировала спасателям доступ. В результате погибла женщина, а ее муж получил тяжелые травмы.
В США против Tesla подан новый иск после смертельной аварии в Вашингтоне. Истцы утверждают, что конструкция электрических дверных ручек Model 3 заблокировала спасателям доступ в салон, что привело к гибели женщины и тяжелым травмам ее мужа. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
В Федеральном суде штата Вашингтон подан очередной иск против Tesla Inc. – компанию обвиняют в технической неисправности дверей электромобиля, которая, по утверждению истцов, стала фатальной во время пожарной аварии в январе 2023 года.
Джеффри и Венди Деннис возвращались домой на своем Tesla Model 3, когда автомобиль "внезапно и быстро вышел из-под контроля", врезался в электрический столб и загорелся. По данным иска, "уникальная и дефектная конструкция дверной ручки" сделала двери недоступными снаружи, усложнив спасательные действия. Венди Деннис погибла на месте, ее муж получил тяжелые ожоги.
В США обязали Tesla выплатить 329 миллионов долларов за смертельное ДТП с автопилотом04.08.25, 05:53 • 79274 просмотра
Несколько прохожих подбежали к автомобилю и попытались помочь Джеффу и Венди Деннис, но дверные ручки Model 3 не работали… Несколько человек даже пытались использовать бейсбольную биту, чтобы разбить окна автомобиля, чтобы помочь
Похожие случаи уже были предметом предыдущих исков: в Висконсине – после гибели пятерых пассажиров Model S, в Калифорнии – после смертельного инцидента с Cybertruck, а также после аварии в Мурриете, где выжил только один из четырех подростков.
Иск против Tesla: семьи обвиняют дверные ручки Cybertruck в гибели трех студентов04.10.25, 15:54 • 11442 просмотра