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Financial Times

El País

Мі-8

The Guardian

Тепло прийшло, але на заході очікується дощовий атмосферний фронт - синоптик

Київ • УНН

 • 1050 перегляди

В п'ятницю в Україні очікується тепла погода, +20...+25 градусів. Проте на заході пройдуть грозові дощі та похолодає до +12...+18 градусів, ввечері дощ дійде до Київщини.

Тепло прийшло, але на заході очікується дощовий атмосферний фронт - синоптик

В Україні у п'ятницю, 23 травня, очікується переважно суха тепла погода, але на заході атмосферний фронт зумовить грозові дощі і нижчу температуру, повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram, пише УНН.

23-го травня в Україні очікується суха сонячна тепла погода з денною температурою повітря +20...+25 градусів. Проте в західних областях атмосферний фронт, який принесе грозові дощі, знизить температуру повітря до +12...+18 градусів

- написала Діденко.

Вона наголосила, що при грозах можливий град та шквалисте посилення вітру: "Обережно!"

Ці дощі, зі слів синоптикині, увечері у п'ятницю дійдуть до Житомирщини та Київщини.

У Києві 23 травня, з її слів, очікується "чудова тепла погода" з температурою повітря до +24 градусів. Вітер буде рвучким, південно-східного напрямку. Впродовж дня буде сухо та сонячно, лише ввечері у п'ятницю набіжать хмари і в столиці пройде дощ з грозою.

24-25 травня грозові дощі очікуються на заході, півночі, у центральних областях України (окрім Полтавщини та Дніпропетровщини), а також на Одещині. На решті території - без опадів.

На День Києва, 25-го травня, ймовірні грозові дощі та свіжіше повітря.

"Тепло, яке дуже просили, прийшло. Атмосфера завжди прихильна до мешканців помірно-континентального клімату", - написала Діденко.

Літо буде спекотним: синоптик розповіла, чого чекати українцям від погоди22.05.25, 10:34 • 42796 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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