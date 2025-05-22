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Тепло пришло, но на западе ожидается дождливый атмосферный фронт - синоптик

Киев • УНН

 • 456 просмотра

В пятницу в Украине ожидается теплая погода, +20...+25 градусов. Однако на западе пройдут грозовые дожди и похолодает до +12...+18 градусов, вечером дождь дойдет до Киевской области.

Тепло пришло, но на западе ожидается дождливый атмосферный фронт - синоптик

В Украине в пятницу, 23 мая, ожидается преимущественно сухая теплая погода, но на западе атмосферный фронт обусловит грозовые дожди и более низкую температуру, сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram, пишет УНН.

23 мая в Украине ожидается сухая солнечная теплая погода с дневной температурой воздуха +20...+25 градусов. Однако в западных областях атмосферный фронт, который принесет грозовые дожди, снизит температуру воздуха до +12...+18 градусов

- написала Диденко.

Она подчеркнула, что при грозах возможен град и шквалистое усиление ветра: "Осторожно!"

Эти дожди, по словам синоптика, вечером в пятницу дойдут до Житомирщины и Киевщины.

В Киеве 23 мая, по ее словам, ожидается "замечательная теплая погода" с температурой воздуха до +24 градусов. Ветер будет порывистым, юго-восточного направления. В течение дня будет сухо и солнечно, лишь вечером в пятницу набегут тучи и в столице пройдет дождь с грозой.

24-25 мая грозовые дожди ожидаются на западе, севере, в центральных областях Украины (кроме Полтавщины и Днепропетровщины), а также в Одесской области. На остальной территории - без осадков.

На День Киева, 25 мая, вероятны грозовые дожди и более свежий воздух.

"Тепло, которое очень просили, пришло. Атмосфера всегда благосклонна к жителям умеренно-континентального климата", - написала Диденко.

Лето будет жарким: синоптик рассказала, чего ждать украинцам от погоды22.05.25, 10:34 • 36603 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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